بعد غارة أدت لاستشهاد طفلته.. مواطن فلسطيني يتحدى نتنياهو في مشهد مؤثر

وطن- أظهر مواطن فلسطيني صمودا كبيرا بعد استشهاد طفلته جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، ضمن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وقال المواطن في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: “قولي ربنا يعوضك عوض خير، بنتي استشهدت، بنتي عمرها 3 سنوات، طفلة صغيرة بريئة، قتلها الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف: “إحنا كنا آمنين في البيت، أنا كنت أجهز لهم طعام الغداء فوق السطح وقاعدين إحنا والصغار فضربوا البيت، فجأة شفت البيت هَل علينا كله”.

وأشار إلى أنه أصيب بكسر في ظهره، بجانب عدة حروق وغُرز في رأسه، كما أن ابنه أصيب بحروق شديدة داعيا الله أن يلطف به.

وعاد للحديث عن ابنته الصغيرة قائلا: “بنتي هذه كانت أحب الناس إليّ.. أنا بقول لإسرائيل حسبي الله ونعم الوكيل قتلتوا الأطفال وبدكن ترحلونا لكن إحنا مش راحلين.. والله سنبقى ولو بدكن تنسفوا الدنيا كلها مش هنطلع من غزة”.

وتابع: “سنظل صامدين .. إحنا عندنا إرادة أمرّ من الفولاذ وإذا بيفكر نتنياهو وحكومته إنه بده يكسرنا قولوله فشر.. روح على السجن يا أنذل بشري في العالم”.

يُشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ اليوم الأول للحرب على غزة، برز مخطط التهجير القسري الذي أعدته سلطات الاحتلال، إلا أنّ الفلسطينيين يقاومون هذا المخطط بصمود كبير.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على مختلف أنحاء قطاع غزة، لإجبار السكان على مغادرة أراضيهم إلا أنهم يصمدون على أراضيهم.