الأهلي المصري يتجاوز محمد بن سلمان وأوامره دعما لفلسطين.. ما حدث استفز ولي العهد (فيديو)

وطن – جسد لاعبو النادي الأهلي المصري وجماهيره مثالاً جريئاً وشجاعاً في تحدي سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بهتافات لغزة من قلب المدينة السعودية جدة، وفق مشاهد انتشرت كالنهار في الهشيم ضمن منصات التواصل.

وأظهرت المشاهد جماهير النادي المصري وهم يهتفون لفلسطين ويتضامنون مع أهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية وحشية منذ أكثر من 70 يوماً.

كما رفع لاعبو الأهلي العلم الفلسطيني داخل ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة” في جدة احتفالاً بفوز الفريق التاريخي على نادي اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وخلال اعتلاء لاعبي الأهلي السياج الفاصل مع الجمهور ردد الآلاف بشكل جماعي مؤثر: “بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”، في مشهد يعد تحدياً كبيراً لسياسات محمد بن سلمان القمعية التي تمنع رفع أي أعلام أو شعارات سياسية في الملاعب السعودية.

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وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الصور واللقطات المتداولة، ومنهم الناشط في حزب التجمع الوطني السعودي المعارض عمر بن عبدالعزيز.

وكتب عبدالعزيز بتغريدة له على منصة إكس مشاركاً فيديو من ملعب مدينة الملك عبدالله: “هتاف حميل من قلب بلادي الحبيبة، بأصوات مصرية بالروح بالدم نفديك يافلسطين”.

وعلق حساب يحمل اسم نمر متندراً من محمد بن سلمان: “بن شولوم الآن زعلان أكثر من الاتحادية” فيما كتب هديب: “الناس فرحانة بالهتافات لفلسطين داخل السعوديه زي كأنها بنص تل أبيب”.

وغرد نجل الداعية الشهير عوض القرني الشيخ ناصر بتغريدة كتب فيها: ” – دافعين مليارات – 200 فنان في 3 أيام اثناء قصف غزة – موسم الكلاب – مالنا دخل في غزة – مهاجمة أهل غزة – ميدل بيست بعد هذا كله في وسط جدة وغصباً عن الكل سووها ورفعوا علم فلسطين”.

يذكر أن الفريق المصري ضرب بفوزه الكبير على نادي اتحاد جدة موعدا مع فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، الاثنين المقبل.

وسيلتقي أوراوا ريدز الياباني، الذي فاز على ليون المكسيكي بهدف نظيف، مع مانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر، الثلاثاء المقبل.