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    حياتنا

    هاندا أرتشيل بصور صادمة للجمهور! (شاهد)

    عبّر قسم من الجمهور عن قلقهم على صحة الفنانة أرتشيل
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات1 دقائق
    هاندا أرتشيل
    هاندا أرتشيل

    وطن – صدم جمهور الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل، بعد ظهورها في صورٍ جديدة، بدت فيها بنحافةٍ مفرطة، بعد فقدانها مقدار كبير من وزنها.

    تلك الصور شاركتها الممثلة التركية في جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام“، وبدت فيها أكثر نحافة من المعتاد، وترتدي فستان “التايجر”.

    هاندا أرتشيل
    هاندا أرتشيل
    بينما عبّر قسم من الجمهور عن قلقهم على صحة الفنانة أرتشيل؛ بسبب النحافة المفرطة التي ظهرت فيها، كتب آخرون تعليقات بطريقةٍ ساخرة.
    هاندا أرتشيل بنحافة مفرطة
    هاندا أرتشيل بنحافة مفرطة

    وكانت الممثلة التركية الشهيرة، قد حضرت مؤخراً مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالمملكة العربية السعوجي، وظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية وجذابة.

     

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    وتألقت هاندا في الصور بفستان طويل باللون الاسود وبأكمام طويلة وواسعة، وبجزء لامع من الاعلى، وبفتحة من بطنها.

    ولم تتكلف هاندا إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين كبيرين باللون الفضي.

    وخلال تواجدها في المهرجان، التقت هاندا بالفنان السوري قصي خولي، وكان لافتاً نظراتها إليه، والتي اعتبرها متابعون بأنها نظرات اعجاب.

    نظرات إعجاب من الممثلة التركية هاندا ارتشيل للفنان قصي خولي
    نظرات إعجاب من الممثلة التركية هاندا ارتشيل للفنان قصي خولي

     

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