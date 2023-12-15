هاندا أرتشيل بصور صادمة للجمهور! (شاهد)

وطن – صدم جمهور الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل، بعد ظهورها في صورٍ جديدة، بدت فيها بنحافةٍ مفرطة، بعد فقدانها مقدار كبير من وزنها.

تلك الصور شاركتها الممثلة التركية في جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام“، وبدت فيها أكثر نحافة من المعتاد، وترتدي فستان “التايجر”.

بينما عبّر قسم من الجمهور عن قلقهم على صحة الفنانة أرتشيل؛ بسبب النحافة المفرطة التي ظهرت فيها، كتب آخرون تعليقات بطريقةٍ ساخرة.