نازحة فلسطينة تنفجر من البكاء: طالبة مشمّع أستر بناتي (فيديو مأساوي)

وطن- انهارت سيدة فلسطينية نازحة من البكاء بسبب الأوضاع المأساوية التي يواجهونها جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقالت السيدة في مقطع فيديو، إن منزلها قُصِف في اليوم الرابع للحرب على غزة، فعملوا على إصلاحه بإمكانيات متواضعة، إلا أن المنزل انهار كليا خلال موجة الأمطار الأخيرة.

وأضافت: “السقف انهد على ولادي.. جيت أطلب حتى مشمع تسترني مش لاقية.. أنا بطلب مشمع أغطي بس سقف بيتي، عندي 4 بنات صبايا وعندي شابين وولد صغير.. لمين أروح؟”.

وتابعت: “فهموني يا بني آدمين لمين أروح.. مش أكتر ولا أقل، لا أنا طالبة حاجة ولا شيء.. أنا طالبة بس أستر بناتي”.

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الحرب الإسرائيلية ولّدت أزمة نزوح كارثية

وتتفاقم أزمة النازحين في غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية الهمجية على القطاع، حيث يعيشون أوضاعا كارثية.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نزوح 85% من سكان القطاع داخليًا.

في السياق، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من المزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب.

وأضاف خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، أن هناك كارثة إنسانية كبرى تتكشف في قطاع غزة، موضحا أن مجلس الأمن فشل حتى الآن في وقف العنف.

وتابع: “نتوقع سقوط مزيد من الشهداء من المدنيين وزيادة المعاناة وكذلك المزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة”.

وحث غراندي المجتمع الدولي على عدم نسيان أزمات أخرى تسبب النزوح، وقال: “بينما لا يزال هناك تركيز قوي على غزة، ولابد أن يبقى ذلك، أدعوكم فضلًا ألا تغفلوا الأزمات الإنسانية وأزمات اللاجئين الملحة الأخرى”.