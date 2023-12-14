نداء استغاثة من سفينة اعتلاها مجهولون قرب الصومال.. ما القصة؟

وطن – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إنها تلقت تقريرا عن نداء استغاثة من سفينة اعتلاها مجهولون شرقي بوصاصو بالصومال.

وفي التفاصيل قالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إنها تلقت تقريرًا عن نداء استغاثة سمع عبر الترددات العالية جدًا (VHF) لسفينة يصعد عليها أشخاص مجهولون بالقرب من 1203N 06120E، على بعد حوالي 700 ميل بحري شرق بوساسو، الصومال.

وأوضح بيان الوكالة أن السلطات تحقق في هذا الأمر، ونصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وبينما لم تتوفر أي معلومات أخرى عن الواقعة أو سبب اعتراض طريق السفينة، يشار إلى أن بحر العرب يشهد مؤخرا حالة توتر كبيرة منذ بداية الحرب في غزة.

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وتم اعتراض أكثر من سفينة في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي اليمنية، التي أوضحت أنها فعلت ذلك تضامنا مع غزة وكرد فعل على العدوان الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر الحوثيون من أنهم “سيواصلون منع جميع السفن من جميع الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الإبحار في البحر العربي والأحمر” حتى يتم توفير الغذاء والدواء لقطاع غزة.

كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم على ناقلة النفط والكيماويات المسجلة في النرويج (ستريندا). وتحتجز الجماعة منذ 3 أسابيع سفينة “جلاكسي ليدر” الإسرائيلية التي سيطرت عليها في عملية بحرية وثقتها بالفيديو.

وشهدت أنشطة الحوثيين البحرية ارتفاعًا منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وقالت الحركة إن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل هي “هدف مشروع”.