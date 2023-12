نباح كلب يتعالى في البرلمان الأوروبي أثناء كلمة عن “قوة أوروبا” (فيديو)

وطن – تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا غيرترود” لموقف محرج وغير متوقع تحت قبة البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة، الأربعاء، بعد أن سمع صوت نباح كلب بعد ثوان من انتهائها من كلمتها عن “قوة أوروبا” مما أثار موجة ضحك تحت القبة.

وكانت المسؤولة الأوروبية تقول في كلمة لها أمام المجتمعين: “لنظهر لمواطنينا أن أوروبا تستطيع إدارة الهجرة بفعالية وإنسانية، لنظهر مرة أخرى قوة أوروبا عندما تقف شامخة ومتحدة.”

نباح كلب يثير الضحك أثناء جلسة بالبرلمان الأوروبي

وشكرت الحضور قائلة: “تحيا أوروبا”. وعندها يسمع صوت كلب يتعالى داخل البرلمان وبدا الذهول والنظرات المشوشة على وجوه المشاركين في الاجتماع، بينما بدا بعضهم وهو يضحك ولم يكف الكلب عن النباح.

في هذه الأثناء، لم تتمكن رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا من احتواء ضحكتها. وقالت وهي تضحك: “زملائي الأعزاء، يجب أن يكون لدينا حيوان داعم في المنزل” -تقصد البرلمان الاوروبي-.

من جانبه قال رئيس البرلمان الأوروبي “روبرت ميتسول” إن “كلاب الخدمة الأمنية هي التي كانت تنبح”.

وقال “مانفريد ويبر” زعيم حزب الشعب الأوروبي مازحا، إن الكلب “أحد رفاق فون دير لاين”.

We need decisive action, right now, to bring Western Balkan partners closer to us.

This is what the new Growth Plan for the Western Balkans is all about.

It has the potential to double the size of the region’s economy, within a decade ↓ https://t.co/YO9pYLJBg3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2023