مشاهد لقصف بالهاون استهدف تجمعا لقوات الاحتلال شرق خانيونس

وطن – نشرت “كتائب المجاهدين” الفلسطينية، الخميس، مقاطع مصورة وثقت عملية استهداف أحد تجمعات القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة بقذائف الهاون شرق خانيونس.

والخميس، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، جنوبي غزة. وذلك بعدما أعلن، الأربعاء، أيضا مقتل 10 ضباط وجنود خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.

“كتائب المجاهدين” عرضت فيديو وثق قصف تجمع للاحتلال بحمم الهاون شرق خانيونس.

“كتائب المجاهدين” تعرض فيديو قالت إنه لقصف بالهاون استهدف تجمعا لقوات الاحتلال شرق خانيونس #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/CiEtifhPT3 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 14, 2023

وظهر عناصر المقاومة وهم يلقمون القذائف داخل ماسورة الهاون بشكل سريع، لتمطر حمم الهاون تجمع جنود الاحتلال، وسط تكبيرات عناصر “كتائب المجاهدين”.

والأربعاء، قالت “كتائب المجاهدين” إن عناصرها استهدفوا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقاذف “تاندوم” وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تفجيرها.

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وفي سياق آخر أعلن حزب الله اللبناني أن عناصر من اللواء 300 التابعة للحزب استهدفت قبل، ظهر‎ الخميس، بـ”الأسلحة المناسبة” ‌‏تجمعا لجنود جيش الاحتلال في المواقع الحدودية اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت قيادة الحزب في بيان لها “دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة صاروخية على ثكنة شوميرا” (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة شمال إسرائيل).

هذا وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب أحدث بيانات لوزارة الصحة في غزة.