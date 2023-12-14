مستشار سابق للبنتاغون: إسرائيل تسببت في توحيد السنة والشيعة ضدها (فيديو)

وطن – في تصريحات أثارت تفاعلا واسعا قال مستشار سابق للبنتاغون، إن إسرائيل تفعل شيئا لم يحققه أحد من قبل وتسببت في توحيد السنة والشيعة ضدها “وهو أمر غير مسبوق” حسب وصفه.

وأشار العقيد “دوغلاس ماكريغور” إلى أنه مع مشاهدة الأمريكيين للمزيد من الدمار والمزيد من اللقطات والصور التي تأتي من غزة، وتظهر أطفالاً ونساء ورجالاً مسنين يموتون ويتعرضون للقتل فإن الدعم الذي تحظى به إسرائيل سيتآكل، وسيصل الغضب والكراهية نحوها إلى معدلات استثنائية داخل المنطقة.

واستدرك بأن إسرائيل تفعل شيئاً لم يحققه أحد من قبل: “ليس في حياتي على الأقل وهو توحيد السنة والشيعة ضدها”.

و”دوغلاس ماكريغور” هو عقيد بالجيش الأمريكي متقاعد يحمل شهادة الدكتوراه، ومستشار كبير سابق لوزير الدفاع ومحاضر في السياسة الخارجية والدفاع، ونشر خمسة كتب والعديد من المقالات.

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تعاون رغم الاختلاف في الأيديولوجية الدينية

وكانت صحيفة “NPR” الأمريكية قد خصصت مساحة من تقاريرها لرصد تلك الوحدة الواقعة في منطقة الشرق الأوسط بين الجماعات شبه العسكرية من السنة والشيعة.

ووفقا لما جاء بتقرير الصحيفة فقد دفعت حرب غزة الجماعات شبه العسكرية الشيعية القوية المدعومة من إيران، والفصائل السنية المسلحة لتعاون أوثق رغم أنها تختلف فيما بينها في الأيديولوجية الدينية.

ولكن توحدها جاء ضمن معارضة إسرائيل والولايات المتحدة، فهنا حماس، التي قامت بعملية طوفان الأقصى، هي في المقام الأول حركة فلسطينية مسلمة سنية، ورغم ذلك فالجماعة – واسمها هو اختصار عربي لحركة المقاومة الإسلامية، تعمل بتناغم كبير مع جماعات شيعية، وتحظى بدعم غير مسبوق منها، بحسب التقرير.