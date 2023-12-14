رحلة لن تُمحى من الذاكرة .. فيل جائع يهاجم سيارة سياح ومفاجأة في النهاية!

وطن – هاجم فيل جائع سيارة سياح أستراليين وأصابهم بالذّعر أثناء قضائهم عطلتهم في سريلانكا.

ووثق أحد ركاب السيارة، لحظة اندفاع الفيل نحو سيارة العائلة وتحطيمه لنافذتها بحثًا عن الطعام.

فيل جائع يهاجم سيارة سياح

ووفق صحيفة dailymail البريطانية، يظهر الفيديو انثى فيل تُدعى “نيترا” وهي تخرج من الأشجار في حديقة “يالا” الوطنية في جنوب شرق سريلانكا، وتتجه مباشرة نحو السيارة التي استأجرها “كاسون باسناياكي” وعائلته.

وحاول السائق يائسًا الرجوع بالسيارة بعيدًا عن أنثى الفيل “نيترا”، لكنها استخدمت نابها لتحطيم نافذة السيارة قبل أن تستخدم خرطومها لتفتيش داخل السيارة بحثًا عن الطعام.

لكن “كاسون” الذي يتمتع بسرعة بديهة رمى رقائق بطاطس من النافذة لتشتيت انتباه أنثى الفيل.

وبالفعل، ابتعد الفيل الجائع سريعًا عن السيارة ليتلذذ بالطعام.

ووضع السائق السيارة في السرعة الأولى وانطلق بعيدًا عن الفيل – لكن ليس قبل أن يصطدم الفيل برأسه بجانب السيارة.

قال كاسون، من مدينة بيرث، غرب أستراليا، لـ BBC: “بدأ الفيل يشم حول أقدامنا بحثًا عن الطعام وطلب منا السائق أن نعطيه أي شيء لدينا فأطعمته بقايا ساندويتش ابني”.

وتابع: “طلب مني أن أرمي الباقي من النافذة ففعلت ذلك وتمكن السائق بعد ذلك من الانطلاق بسرعة”.

وقال: “ربما أنقذت تلك الساندويتشات والرقائق حياتنا.”

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ولم يصب أحد في الحادث الذي وقع يوم الاثنين على طريق أحد المعابد داخل حديقة يالا الوطنية.

كانت العائلة في طريقها نحو معبد “سيتولباوا”، الذي يحظى بشعبية بين السياح، عندما تعرضوا لهجوم من الفيل.

يُعتبر طريق معبد كولب نقطة رئيسية يستخدمها الفيلة للهجوم على السياح وسرقة طعامهم.

كما تضم حديقة يالا الوطنية محمية تقارب 130,000 هكتار من الأراضي تتكون من الغابات والمراعي والبحيرات.

تعد الحديقة موطنًا لحيوانات مثل الفيلة والنمور والثعالب والتماسيح.