عسكريون إسرائيليون يكشفون سبب تزايد عدد القتلى جيش الاحتلال في غزة

وطن- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن انتقادات داخل جيش الاحتلال بسبب أساليب القتال داخل قطاع غزة، وذلك على وقع الخسائر الضخمة بين القوات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن عسكريين إسرائيليين قولهم إن ارتفاع عدد قتلى الجيش يعود لتغيير التكتيكات في القتال.

وقال العسكريون الإسرائيليون إنه يتعين القتال بطريقة أكثر أمانا للجنود عبر الدبابات والطائرات.

كما أقر العسكريون الإسرائيليون بوجود انتقادات في صفوف الجيش مفادها أن القتال في قطاع غزة لا يسير على ما يرام، وقالوا إن استراتيجية المعركة التي يخوضها الجيش في غزة ليست الأفضل.

مقتل ضباط وجنود

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة اعترافه بمقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنه بالإضافة إلى مقتل الضابط أصيب جندي بجروح خطيرة. في حين أفاد مستشفى سوروكا في بئر السبع إنه استقبل 19 جنديا إسرائيليا جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الأربعاء، مقتل عشرة ضباط وجنود بينهم قائدا كتيبتين في لواء غولاني، وقال إن معظم هؤلاء سقطوا في كمين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وهذه الخسائر هي الأكبر التي تتكبدها قوات الاحتلال في غزة في يوم واحد منذ مقتل 15 عسكريا إسرائيليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإلى الآن، أقر جيش الاحتلال بمقتل 116 من عناصره منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى.