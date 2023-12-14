زوجة ميسي تكشف سر جمالها للحفاظ على حُبه لها (شاهد)

وطن – كشفت عارضة الأزياء الأرجنتينية، أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، سر جمالها للحفاظ على حب “البرغوث” لها.

وتعدّ أنتونيلا روكوزو، التي تعد أكثر من مجرد زوجة لاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي، حيث برزت كأيقونة في عالم الموضة والجمال على وسائل التواصل الاجتماعي.

حضورها على إنستغرام، بأكثر من 38 مليون متابع، عزز مكانتها كمرجع في عالم الموضة واللياقة البدنية والعناية بالبشرة.

ووجدت روكوزو مساحتها الخاصة لتبرز في مجال الموضة والعناية الشخصية. من خلال منصاتها، تشارك تفاصيل حميمة عن روتينها اليومي، كاشفةً أسراراً يتوق متابعوها لمعرفتها.

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كشف حديث جذب انتباه متابعيها عن روتين جمالها. ومعروف أنّ زوجة ميسي تقيمه معه في ميامي حيث يلعب لصالح فريق إنتر ميامي الأمريكي، وأصبحت أنتونيلا مركز تأثير في عالم الموضة.

من الشراكات مع العلامات التجارية الفاخرة إلى الأحداث الحصرية، أوضحت أن أسلوبها وحضورها لا يمران دون أن يلاحظهما أحد.

سر جمال زوجة ميسي

بعيداً عن أزيائها الرائعة، تشارك أنتونيلا معجمهورها أسرار العناية بالبشرة التي تستخدمها للحفاظ على بشرة متألقة.

في منشور حديث على إنستغرام، كشفت روكوزو عن سر جمالها. وقالت إنه الفضل يعود لـ”سيروم فيتامين سي”، من منتجات “فريشلي”.

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هذا المنتج، الذي يعتبر جزءاً أساسياً من روتين العناية بوجهها، يَعِدْ بتوفير الإشراق، ومنع التجاعيد وترطيب الوجه.

لا تبرز أنتونيلا الفوائد التجميلية فحسب، بل تؤكد أيضاً على الطبيعة العضوية للمنتج، المثالي لأنواع البشرة المختلفة.

وقالت: “إنه طبيعي تماماً”. كما تؤكد، كيف يقلل المنتج أيضاً من البقع الناتجة عن التعرض للشمس.

هذا النهج في روتين العناية ببشرتها لا يعكس فقط التزامها بالجمال الطبيعي، ولكن أيضاً استعدادها لمشاركة أسرارها لإسعاد متابعيها، مما يعزز مكانتها كأيقونة للأناقة والعافية على وسائل التواصل الاجتماعي.وفق marca