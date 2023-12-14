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    “أستاذ حمامة”.. خالد سرحان يسخر من انتخابات السيسي ويثير ضجة في مصر (شاهد)

    الفنان المصري سخر بشكل كوميدي من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بلاده وكانت هزلية بشكل كبير
    وطنبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    خالد سرحان
    الفنان المصري خالد سرحان

    وطن – تصدر الفنان المصري خالد سرحان، التريند في بلاده بعد انتشار فيديو له يسخر من الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا، وتبدو نتائجها محسوبة لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

    وسُئل سرحان من قبل صحفيين، عن المرشحين في الانتخابات، قائلا: “كان فيها أستاذ حمامة تقريبا”، في إشارة إلى رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة الذي خاض الانتخابات.

    وأضاف خـالد سرحان أنه لا يعرف اسم هذا المرشح، وكذلك لا يعرف الاثنين الآخرين فريد زهران وحازم عمر، وذلك عندما سُئل عما إذا كان قد اطلع على برامجهم الانتخابية.

    تفاعل واسع

    سخرية خالد سرحان من الانتخابات الرئاسية جعلته يتصدر التريند في مصر، وسط تفاعل واسع مع تصريحاته.

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    وقالت ناشطة: “خلاص كده خالد سرحان هيتحطّ عليه جامد غالبا بعد الكلمتين دول، بس هو ذكي بصراحة قالك انا معرفش تاريخهم تمام وإحنا صدقناك”.

    وغرد ناشط يُدعى تامر: “أهم مشهد في حياة خالد سرحان”.

    وقال حمدي: “عايز تطلع كوميديا من المشهد هتلاقي، عايز دراما ونكد هتلاقي، عايز كوميديا سوداء هتلاقي، عايز رسايل، مبطنة هتلاقي، عايز درس في فن أكل العيش في مصر من غير ما تبقى بيومي فؤاد هتلاقي.. في نظري ده أهم مشهد في حياة خالد سرحان”.

    خالد سـرحان يصوت للسيسي في مشهد بائس

    وكان خالد سـرحان قد أدلى بصوته للسيسي في الانتخابات الرئاسية، حسبما ظهر في مقطع فيديو كان قد أثار سخرية واسعة كذلك بسبب مظهره الذي بدا بائسا.

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