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    الهدهد

    تركيا: وفاة حسن بيتماز بعد أيام من إصابته بنوبة قلبية خلال كلمة عن مآسي غزة

    إسماعيل هنية قدّم العزاء في وفاة حسن بيتماز وعبر عن حزنه لرحيله
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    نائب البرلمان التركي حسن بيتماز
    نائب البرلمان التركي حسن بيتماز

    وطن – توفي عضو البرلمان التركي عن حزب السعادة الإسلامي حسن بيتماز، والذي أصابته نوبة قلبية قبل أيام، خلال حديثه عن الكارثة التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.

    وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، وفاة النائب البرلماني بعد إصابته بذبحة صدرية، بعدما كان قد نُقل للمستشفى.

    كلمة البرلماني التركي عن غزة

    وأصيب بيتماز بعيد إلقائه كلمة في البرلمان التركي عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

    وفي آخر كلماته، قال بيتماز: “إسرائيل دولة إرهابية، ودولة قاتلة، والتاريخ لن يرحم أحدا من المتخاذلين، والمتخاذلين إن تمكّنوا اليوم من تبرير موقفهم، إلا أنهم لن يهربوا من الله يوم القيامة عند الحساب”.

    وكان بيتماز نقل إلى ذلك المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بعد أن قام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، ودلك قلبه.

    وكان قلب البرلماني التركي قد توقف لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما “خطيرة”.

    هنية يعزي في وفاة البرلماني التركي

    بدوره، قدَّم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، العزاء تليفونياً لرئيس حزب السعادة تمل قره ملا أوغلو في وفاة بيتماز.

    وعبَّر عن حزنه لرحيله وقد فاضت روحه الطاهرة وهو يدعم أهله في غزة الصابرة والقدس المباركة، مقدراً ما يمثله في الحزب وللشعب التركي.

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