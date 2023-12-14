تركيا: وفاة حسن بيتماز بعد أيام من إصابته بنوبة قلبية خلال كلمة عن مآسي غزة

وطن – توفي عضو البرلمان التركي عن حزب السعادة الإسلامي حسن بيتماز، والذي أصابته نوبة قلبية قبل أيام، خلال حديثه عن الكارثة التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، وفاة النائب البرلماني بعد إصابته بذبحة صدرية، بعدما كان قد نُقل للمستشفى.

كلمة البرلماني التركي عن غزة

وأصيب بيتماز بعيد إلقائه كلمة في البرلمان التركي عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي آخر كلماته، قال بيتماز: “إسرائيل دولة إرهابية، ودولة قاتلة، والتاريخ لن يرحم أحدا من المتخاذلين، والمتخاذلين إن تمكّنوا اليوم من تبرير موقفهم، إلا أنهم لن يهربوا من الله يوم القيامة عند الحساب”.

⛔- وفاة نائب البرلمان التركي، حسن بيتماز، بسبب إصابته بأزمة قلبية داخل قاعة البرلمان، بعد انفعاله في كلمة دعم فيها غزة، وانتقد الموقف التركي من الحرب. ⛔- وقدَّم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، العزاء تليفونياً لرئيس حزب السعادة، تمل قره ملا أوغلو، و”عبَّر عن حزنه… pic.twitter.com/nNE9nruODM — عربي بوست (@arabic_post) December 14, 2023

وكان بيتماز نقل إلى ذلك المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بعد أن قام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، ودلك قلبه.

وكان قلب البرلماني التركي قد توقف لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما “خطيرة”.

هنية يعزي في وفاة البرلماني التركي

بدوره، قدَّم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، العزاء تليفونياً لرئيس حزب السعادة تمل قره ملا أوغلو في وفاة بيتماز.

وعبَّر عن حزنه لرحيله وقد فاضت روحه الطاهرة وهو يدعم أهله في غزة الصابرة والقدس المباركة، مقدراً ما يمثله في الحزب وللشعب التركي.