الليكود يدعو لاحتلال غزة والضغط لتهجير الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية

وطن – في إصرار إسرائيلي على سيناريو التهجير الخيالي الفاشل، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية دعوة إسرائيلية من حزب الليكود لدول المنطقة لاستيعاب الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة واحتلال كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أوميت هاليفي، دعا في لقاء إذاعي إلى أن يكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على الـ 365 كيلومترا مربعاً، في إشارة إلى مساحة غزة.

وفي لقائه مع إذاعة 103FM أشار هاليفي إلى ضغوط إسرائيلية تمارس بحق دول المنطقة لاستيعاب الفلسطينيين.

مقترح لاحتلال الضفة الغربية!

وأضاف أوميت هاليفي عن ذلك: “أقول إن العالم لن لديه مشكلة مع مليون ونصف في قطاع غزة.. وأقترح على مستشار الرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، أن تطلب الولايات المتحدة من الدول التي تدعمها استقبال 5000 أسرة”.

وتابع عضو حزب الليكود الإسرائيلي، الحزب الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو بأن ذلك: “ليس حدثا كبيرا.. في نقل سكان قطاع غزة إلى دول العالم” وفق زعمه.

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وكرر المسؤول الإسرائيلي الدعوة إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها بما فيها جنين والخليل ونابلس، بسبب دعم أبناء تلك المناطق لعملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي لهجة تظهر مدى الحقد الإسرائيلي على الفلسطينيين ذكر هاليفي: “حتى لو استغرق الأمر 17 عامًا أو أكثر إذا كنتم تعتقدون أن هناك من سيخرج كستناء من النار، ويقوم بهذه المهمة نيابةً عنا، فقد ثبت أنها خاطئة تماماً”.

ولفت هاليفي إلى أنه ينبغي على إسرائيل أن تهتم بتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار بما فيها مصر وتضغط عليها لتحقيق ذلك مع دول أخرى عليها أن تقول: “نحن نقبل، كل دولة 5000-6000” وفي هذه الحالة ستحل المشكلة.