القسام تصطاد 10 من جنود الاحتلال شرقي غزة بعد يوم من ملحمة الشجاعية

وطن – أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد استهدافهم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، شرقي مدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان، إنه بعد عودة مقاوميها من خطوط القتال في حي الشجاعية أبلغوا عن استهدافهم قوة إسرائيلية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار.

وأضافت أن المقاومين أكدوا مقتل ما لا يقل عن عشرة من ضباط وجنود جيش الاحتلال.

#عاجل | كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة وتقول إنها قتلت فيها “ما لا يقلّ عن 10 بين ضباط وجنود” pic.twitter.com/TF8gPSXG9Q — TRT عربي (@TRTArabi) December 14, 2023

مقتل 10 ضباط وجنود آخرين

وتأتي هذه العملية بعد يوم على إعلان جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، مقتل 10 من عناصره بين ضابط وجندي خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية بحي الشجاعية ومخيم جباليا.

استهداف دبابات وآليات الاحتلال

في الوقت نفسه، أعلنت القسام استهداف دبابتين “ميركفاه” إسرائيلية بقذائف “ياسين 105” في حي الشجاعية.

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كما أفادت باستهداف 4 دبابات و4 ناقلات جند بمنطقة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة بقذائف ياسين 105 المضادة للدروع.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق من الخميس، مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي قطاع غزة.

حصيلة معلنة من جيش الاحتلال

وحتى الآن أقر جيش الاحتلال، بمقتل 116 وإصابة 600 من عناصره منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى.