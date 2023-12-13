هذا أكثر ما بحث عنه السعوديون في جوجل عام 2023

وطن – كشف محرك بحث جوجل Google عن أكثر المواضيع التي تم البحث عنها خلال العام 2023م. وفيما يلي قائمة بالمواضيع المختلفة التي جرى البحث عنها في جوجل Google داخل المملكة العربية السعودية:

أكثر ما بحث عنه السعوديون في جوجل ضمن قائمة الأخبار:

حرب فلسطين وإسرائيل (الحرب على غزة). انخفاض قيمة الجنيه المصري (التعويم). إطلاق طيران الرياض. زلزال تركيا. انخفاض قيمة الروبية الباكستانية. زلزال السعودية. زلزال المغرب. تعليق الدراسة في الرياض بسبب الطقس. مرض بورغر. أزمة مجموعة غوتام أداني.

أكثر ما بحث عنه السعوديون في جوجل ضمن قائمة الشخصيات:

ميتروفيتش كريم بنزيما سافيتش رجوة آل سيف روبن نيفيز كاليدو كوليبالي مالكوم دي أوليفيرا حسان تمبكتي أميمة طالب حكيم زياش

قائمة المسلسلات والأفلام والبرامج الأكثر بحثا في السعودية:

شباب البومب 11 Oppenheimer Jawan Barbie The last of us مسلسل سفاح الجيزة مسلسل جعفر العمدة مسلسل طائر الرفراف مسلسل كريستال برنامج سعودي أيدول

مباريات كرة القدم الأكثر رواجًا:

الهلال ضد ريال مدريد الهلال ضد النصر الهلال واوراوا الهلال ضد الاتحاد الهلال ضد الفتح النصر ضد الأهلي الهلال والنصر ضد باريس الهلال ضد الوحدة الهلال ضد الوداد الرياضي النصر ضد أبها

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