موقع استرالي: بوتين يغامر في الإمارات والسعودية مستغلاً حرب غزة

وطن – تناول موقع آسبي ستراتيجيست أطماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنطقة واستغلاله لحرب غزة في سبيل تنفيذ أجندات موسكو عبر الإمارات والسعودية.

وقال الموقع إن بوتين يرى في أبوظبي والرياض دوراً مهماً في تنفيذ الاستراتيجيات الروسية عبر تقوية النفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي في المنطقة.

ووصف آسبي ستراتيجيست زيارته إلى الدولتين الخليجيتين بالمغامرة للمرة الثانية بسبب مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ويسعى بوتين من خلال تلك المغامرة توسيع تأثير روسيا في المنطقة ولهذا زار الإمارات والسعودية قبل أيام في محاولة لتقوية العلاقات مع الدولتين الغنيتين بالنفط.

يحاول الرئيس الروسي أن يظهر أنه ليس معزولاً كما يصوره الغرب واختار الإمارات والسعودية لأنهما ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وكان بوتين قد فعل ذلك الخطوة عندما زار الصين في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على خلفية الحرب في غزة و استياء الدول العربية المتزايد من الولايات المتحدة.

تحرص موسكو على إظهار أن دورها جوهري على المسرح العالمي، رغم مشاكلها سياستها الداخلية والخارجية و حربها في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب ذلك.

