ماذا كان يفعل 3 مغاربة تم اعتقالهم على الحدود مع الجزائر؟

وطن – أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، باعتقال 3 شبان مغاربة بسبب “اختراق المياه الإقليمية الجزائرية”.

ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من حادثة مشابهة لأربعة شبان مغاربة أطلق عليهم الجيش الجزائري النار، الصيف الماضي، بعدما تاهوا وهم يتجولون في مياه مدينة السعيدية الحدودية على متن دراجات مائية، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثالث.

وأوردت وزارة الدفاع في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بـ”فيسبوك” ورصدته (وطن)، أنها أوقفت 3 مواطنين مغاربة بسبب تجاوزهم الحدود البحرية للمملكة ووصولهم إلى المياه الجزائرية، دون الحديث عن التهم الموجهة لهم رغم أن اعتقالهم تم قبل يومين.

وزارة الدفاع الجزائرية تكشف التفاصيل

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إنه “خلال دورية مراقبة وتأمين بمياهنا الاقليمية، قامت بها صباح يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، في حدود الساعة الثامنة و40 دقيقة، وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، تم توقيف 3 أشخاص على متن دراجة مائية قاموا باختراق حدود مياهنا الاقليمية على بعد حوالي 7 أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي”.

وأضاف البيان، أن “التحقيقات الأولية لا تزال متواصلة”، موردة أن الموقوفين يحملون الجنسية المغربية.

وتابع “تؤكد هذه العملية مرة أخرى مدى الجاهزية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين، لأفراد الجيش الوطني الشعبي خاصة في هذه المنطقة البحرية الحدودية، التي التي تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.

وتعرف الحدود البحرية الشرقية للمغرب نشاطا كثيفا لهواة ركوب الدراجات المائية، خصوصا في سواحل مدينة السعيدية المتاخمة للجزائر، بعضهم يبالغون في الابتعاد عن السواحل المغربية قبل أن يجدوا أنفسهم خطأ داخل الحدود الجزائرية، وهو ما حدث مع 4 شبان مغاربة مقيمين في فرنسا، اثنان منهم يحملون جنسيتها، في أوائل سبتمبر الماضي.

حادثة مشابهة في سبتمبر الماضي

وأطلق الجيش الجزائري الرصاص الحي على الشبان المغاربة الذين كانوا بصدد قضاء عطلتهم الصيفية، والذين نشروا صورا لهم وهم على متن “الجيت سكي” قُبيل توهانهم داخل المنطقة الحدودية، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين في الحال، وإصابة ثالث اعتقلته السلطات الجزائرية ولا يزال قابعا في السجن إلى حدود الآن، في حين استطاع الرابع الفرار وتم إنقاذه من طرف السلطات المغربية.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أكدت أنها أطلقت النار على الشبان، وقالت إنهم “رفضوا الامتثال لأمر بالتوقف بالرغم من إطلاق القوات الجزائرية أعيرة تحذيرية”، وأوضحت أن الأمر يتعلق بثلاث دراجات مائية قامت “باختراق” مياهها الإقليمية، وذلك بعد رصدها من طرف خلال دورية تأمين ومراقبة، كما أعلنت أن أحد المعنيين موقوف لديها.