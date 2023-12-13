قوارب مسلحة تطارد سفينة لمدة 90 دقيقة قبالة سواحل عمان.. ماذا يحدث؟

وطن- كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها تقارير عن وقوع حادث جديد قبالة سواحل عُمان في البحر الأحمر.

وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، في بيان، إن نحو ستة قوارب على متنها أسلحة اقتربت من سفينة بالقرب من سواحل عمان.

وأضافت الهيئة البريطانية، أن القوارب كانت مزودة بمدافع ولاحقت السفينة لمدة 90 دقيقة، مشيرة إلى أن السفينة تقف حاليا بالقرب من سواحل عمان، بأمان بعد مغادرة القوارب الصغيرة للمنطقة.

يأتي هذا فيما أظهرت صور أقمار اصطناعية، أن السفينة المستهدفة، وهي ناقلة نفط وكيماويات ترفع علم جزر مارشال، كانت متجهة شمالا باتجاه قناة السويس قادمة من الهند، وعلى متنها طاقم أمني مسلح.

إطلاق صاروخين حوثيين

في سياق متصل، كشف مسؤول أمريكي أن صاروخين أطلقا من منطقة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية باتجاه السفينة، لكن دون إصابة الهدف.

وقال المسؤول، إن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة، يعتقد أنها تابعة للحوثيين، كانت تحلق باتجاهها خلال الحادث، مؤكدا أنه لم يصب أحد في الهجوم.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت يوم الثلاثاء، استهداف سفينة محملة بالنفط كانت متجهة إلى إسرائيل بعد رفض طاقمها تحذيراتها، كاشفة عن منع سفن أخرى من المرور في البحر الأحمر.

هجمات حوثية واسعة

ووسعت الهجمات الأخيرة الحملة التي يشنها الحوثيون لاستهداف سفن بالقرب من مضيق باب المندب، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل. وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أية سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها.