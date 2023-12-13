عُمان.. تكريم استثنائي لطالب يُدعى “أبو عبيدة” في جامعة السلطان قابوس (فيديو)

وطن – حصل خريج جامعي في أكبر صرح علمي بسلطنة عمان – جامعة السلطان قابوس – على تحية استثنائية من الخريجين وأولياء الأمور فقط لتشابه اسمه مع القائد المجاهد “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام، الذي تحول إلى أيقونة من أيقونات المقاومة الفلسطينية.

وتم تخريج الدفعة الرابعة والثلاثين لعام 2023 من طلبة جامعة السلطان قابوس “الكليات الإنسانية”، وذلك برعاية الشيخ الفضل بن محمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء في المسرح المفتوح بالجامعة.

وبلغ إجمالي عدد الخريجين 2977 خريجاً وخريجة، منهم 1261 في الكليات العلمية، و1716 في الكليات الإنسانية.

تصفيق وهتاف للطالب “أبو عبيدة”

وأظهر مقطع فيديو متداول لاقى تفاعلا كبيرا في السلطنة، عدداً من أساتذة الجامعة والمسؤولين الجامعيين وهم يقومون بتكريم الطلبة الخريجين، ويسمع صوت عريفة الحفل وهي تردد اسم “أبو عبيدة محمد إمام نويرة”.

مما جعل القاعة تضج بالتصفيق والهتاف، وبعد اقتراب الطالب المتخرج لتكريمه يرى الشيخ الفضل بن محمد الحارثي وهو يصافحه ويطبطب على كتفه ويبتسم له.

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أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام

وأصبح أيقونة القسام أبو عبيدة من أوائل المطلوبين في قوائم الاغتيال الإسرائيلية نظرًا لاعتباره الشريان الرئيس للحرب النفسية والحرب الإعلامية التي تفرضها حماس على الاحتلال.

وفي 25 يونيو/حزيران 2006، برز أبو عبيدة لأول مرة ليعلن تنفيذ المقاومة عملية “الوهم المتبدد” شرق مدينة رفح، والتي أدت لقتْل جنديين إسرائيليين وجرح اثنين آخرين وأسر الجندي جلعاد شاليط.

وكنَّي بأبي عبيدة تيمنًا بالصحابي فاتح القدس أبي عبيدة بن الجراح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ولا يُعرف الاسم الحقيقي لأبي عبيدة ولا شكله كما أنّ التفاصيل أو المعلومات الشخصية عنه أو عن حياته شبه منعدمة إن لم تكن منعدمة فعلًا، حيث يظهرُ في تصريحاته الإعلاميّة أو بياناته المرئية التي ينشرها ووجهه ورأسه مغطَّيانِ بالكامل بالكوفيّة باستثناء عينيه، للاحتياطات الأمنية.