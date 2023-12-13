سما المصري في أول ظهور جريء بعد خروجها من السجن لتنتخب السيسي! (شاهد)

وطن – في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن، وقضائها فترة حبس عامين بعد اتهامها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، أدلت الراقصة سما المصري بصوتها في انتخابات الرئاسه المصرية 2024 .

وحضرت سما المصـري إلى مقر لجنة الإقتراع، وهي ترتدي فستان “التايجر”، أبرز مفاتنها، في هذا الظهور الأول للراقصة المصرية، بعد قضاء مدة عقوبتها داخل السجن.

وبعد خروجها من مقر اللجنة الإنتخابية، لوّحت الراقصة المصرية للمصريين المتواجد في الشارع، بينما عبّر البعض عن سعادتهم لعودتها إلى الساحة من جديد في أعقاب خروجها من السجن.

سما المصري تغادر السجن

وغادرت الراقصة المصرية مقر السجن بعد قضاء مدة عقوبتها بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنتين والغرامة 300 ألف جنيه.

كما نفذت الراقصة المصرية حكم الحبس 6 أشهر لإدانتها بسبّ وقذف مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد.

كانت النيابة العامة المصرية نسبت إلى المصري “ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام”.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، قضت محكمة مصرية بتعديل حكم سجن سما إلى سنتين بدلا من 3 سنوات في قضية “التحريض على الفسق والفجور”.

وشمل حكم المحكمة الاقتصادية الإبقاء على مبلغ الغرامة البالغ 300 ألف جنيه، لإدانتها بالتحريض على الفسق.

وانهارت سما داخل قفص الاتهام قائلة: “حياتي اتدمرت حرام عليكم”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية انطلقت في الـ10 من ديسمبر الجاري واستمرت لمدة 3 أيام، حيث انتهت أمس الثلاثاء، ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في 18 ديسمبر الحالي، وسط تأكيدات على أنها محسومة لصالح رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي؛ لمنع دخول منافسين حقيقيين للمعترك الإنتخابيّ.