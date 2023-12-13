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    الهدهد

    “حماس تسرق المساعدات”.. حقيقة فيديو روجت لها حسابات مغربية مرتبطة بالموساد (فيديو)

    حسابات مشبوهة تغرد من المغرب وتتحد مع إيدي كوهين روجت لفيديو مفبرك يزعم قيام حركة المقاومة الفلسطينية بسرقة المساعدات التي وصلت قطاع غزة
    خالد الأحمدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    حماس تسرق المساعدات
    صور من فيديو روجت له حسابات تابعة للموساد تدعي أن حماس تسرق المساعدات

    وطن – على مدى الأيام الماضية روّجت حسابات مغربية غامضة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي، لمزاعم تدعي أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تسرق المساعدات العربية والدولية التي تقدم للشعب الفلسطيني وأهالي غزة لتشويه صورتها، بعد أن سطرت ملحمة في تصديها للاحتلال الإسرائيلي وألحقت به هزيمة مخزية، ولم يبق أمام المتصهينين إلا نسج الأكاذيب والتضليل.

    وتلقف الصحفي الإسرائيلي “ايدي كوهين” وحسابات على “إكس” تصدر من المغرب وتتبع للموساد أبرزها حساب “Hoda_jannat” وحساب “مهدي بلدي” مجهولي الهوية فيديو يروج لهذه المزاعم ضد حماس.

    ويظهر مقطع الفيديو المشار إليه سيارة شاحنة مغطاة تحمل ما يشبه البضائع وترافقها سيارات تحمل رجالاً مسلحين.

    وقالت منصة “إيكاد” المتخصصة بالتحقق من الأخبار المضللة والمصادر المفتوحة أنه لا يوجد دليل على أن الفيديو لسرقة المساعدات التي يزعمها الحساب المشبوه.

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    شرطة غزة

    وبتحليل الفيديو تبين أن الأشخاص الظاهرين في المقطع يرتدون زي شرطة غزة، وبالبحث عن المسجد الذي يظهر أثناء مرور الشاحنة اتضح أنه مسجد الشهيد “عائد ابشيتي” في حي الجنينة في رفح.

    وتابعت المنصة: “بالتحقق من مصدر الفيديو تبين أن أول من نشره حساب يدعى “@aboesam32″ على منصة تيك توك في 7 ديسمبر، ولم يشر إلى حماس بأي شكل.”

    كما نشر الحساب المذكور مقاطع أخرى من ذات المكان تظهر مرور الشاحنات بشكل دوري ترافقها الشرطة أو وكالة الأونروا أو الصليب الأحمر.

    وتم رصد تعليقات تذكر أن وجود الشرطة هو لحمايتها من السرقة.

    ولفت تقرير إيكاد إلى أن هذا الطريق الذي تظهر فيه الشاحنة تمر فيه الشاحنات بشكل دوري، لقربه من الحدود، فعلى أي أساس ادعى المأفون كوهين والحسابات الصهيونية التي تغرد من المغرب واتضح علاقاتها بالموساد أن حماس تسرق المساعدات.

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