“حماس تسرق المساعدات”.. حقيقة فيديو روجت لها حسابات مغربية مرتبطة بالموساد (فيديو)

وطن – على مدى الأيام الماضية روّجت حسابات مغربية غامضة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي، لمزاعم تدعي أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تسرق المساعدات العربية والدولية التي تقدم للشعب الفلسطيني وأهالي غزة لتشويه صورتها، بعد أن سطرت ملحمة في تصديها للاحتلال الإسرائيلي وألحقت به هزيمة مخزية، ولم يبق أمام المتصهينين إلا نسج الأكاذيب والتضليل.

وتلقف الصحفي الإسرائيلي “ايدي كوهين” وحسابات على “إكس” تصدر من المغرب وتتبع للموساد أبرزها حساب “Hoda_jannat” وحساب “مهدي بلدي” مجهولي الهوية فيديو يروج لهذه المزاعم ضد حماس.

تحققنا من روايتك المتعلقة بسرقة عناصر من حركة حماس للمساعدات الإنسانية، وتبيّن أنها مُضلِّلة.

هذا ما وجدناه:https://t.co/C6vcKILUta https://t.co/Nlp9mmhTem — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 13, 2023

ويظهر مقطع الفيديو المشار إليه سيارة شاحنة مغطاة تحمل ما يشبه البضائع وترافقها سيارات تحمل رجالاً مسلحين.

وقالت منصة “إيكاد” المتخصصة بالتحقق من الأخبار المضللة والمصادر المفتوحة أنه لا يوجد دليل على أن الفيديو لسرقة المساعدات التي يزعمها الحساب المشبوه.

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شرطة غزة

وبتحليل الفيديو تبين أن الأشخاص الظاهرين في المقطع يرتدون زي شرطة غزة، وبالبحث عن المسجد الذي يظهر أثناء مرور الشاحنة اتضح أنه مسجد الشهيد “عائد ابشيتي” في حي الجنينة في رفح.

تحققنا من روايتك المتعلقة بسرقة عناصر من حركة حماس للمساعدات الإنسانية، وتبيّن أنها مُضلِّلة.

هذا ما وجدناه:https://t.co/C6vcKILUta https://t.co/wuJ9TzuENM — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 13, 2023

وتابعت المنصة: “بالتحقق من مصدر الفيديو تبين أن أول من نشره حساب يدعى “@aboesam32″ على منصة تيك توك في 7 ديسمبر، ولم يشر إلى حماس بأي شكل.”

كما نشر الحساب المذكور مقاطع أخرى من ذات المكان تظهر مرور الشاحنات بشكل دوري ترافقها الشرطة أو وكالة الأونروا أو الصليب الأحمر.

وتم رصد تعليقات تذكر أن وجود الشرطة هو لحمايتها من السرقة.

ولفت تقرير إيكاد إلى أن هذا الطريق الذي تظهر فيه الشاحنة تمر فيه الشاحنات بشكل دوري، لقربه من الحدود، فعلى أي أساس ادعى المأفون كوهين والحسابات الصهيونية التي تغرد من المغرب واتضح علاقاتها بالموساد أن حماس تسرق المساعدات.