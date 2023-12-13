تركيا.. نائب يسقط فجأة مغشيا عليه أثناء كلمة عن غزة (فيديو)

وطن – أصيب نائب تركي بنوبة قلبية مفاجئة أثناء حديثه عن حرب غزة وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وانتقاده للاحتلال الإسرائيلي، وفق مقطع مصور نشرته وسائل إعلام تركية.

وأظهر المقطع النائب حسن بيتماز (53 عاماً)، وهو يهاجم الاحتلال الإسرائيلي وحربه الوحشية على غزة أثناء كلمة في البرلمان.

لكن “بيتماز” سقط فجأة على الأرض واصطدم رأسه بالرخام ليعم الذعر في المكان ويسارع الموجودون للاطمئنان على النائب واستدعاء الإسعاف.

نوبة قلبية في البرلمان التركي

وهرع الأطباء الموجودون في الجلسة إلى بيتماز، وقدم أحدهم له الإسعافات الأولية ريثما تحضر الفرق الطبية المختصة.

وأدت الحادثة المؤسفة إلى إيقاف جلسة البرلمان التركي من قبل نائب رئيسه جوليزار بيشر كاراجا لمدة 20 دقيقة.

تم نقل بيتماز إلى المستشفى بسيارة إسعاف وتم تركيب دعامتين له في شرايين القلب، ولكن حالته حرجة.

تعليق وزير الصحة التركي

وذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في بيان، أن اثنين من الأوردة الرئيسية لقلب النائب كانت مسدودة تماماً.

ويشغل حسن بيتماز الذي تعرض لنوبة مفاجئة في البرلمان منصب نائب رئيس حزب السعادة التركي، ويعاني من مرض السكري وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وكانت تركيا قد حذرت الاحتلال الإسرائيلي مراراً عبر البرلمان ومسؤوليها في الوزارات المختلفة من أن المجازر البشعة التي ترتكب في غزة لن تمر دون محاسبة.

اقرأ أيضا:

وأكدت التحذيرات أن العواقب التي سيتكبدها الاحتلال وخيمة إذا حاولت ملاحقة مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا.