بريطاني يخوض إضرابا عن الطعام ويواجه خطرا بسبب غزة.. ما قصته؟

وطن- يخوض مواطن بريطاني-فلسطيني إضرابًا عن الطعام منذ 50 يومًا بعد استشهاد أفراد عائلته في قطاع غزة.

وقال موقع “ميدل إيست آي”، في تقرير، إن وائل عرفات البالغ من العمر 28 عاماً، غير قادر حالياً على المشي لكنه يظل واعياً ويتحدث.

وفقد وائل عرفات، ما يقرب من 20 كيلوجرامًا من وزنه، منذ أن بدأ إضرابًا عن الطعام قبل 50 يومًا. ويطالب حكومة المملكة المتحدة باتخاذ إجراء لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال وهو يرقد في مستشفى في باث، جنوب غرب إنجلترا، حيث يتلقى العلاج: “أعلم أنني قد أموت. وأعلم أن شيئا ما قد يحدث لصحتي.. لا أريد أن أموت. أنا أفعل هذا من أجل شعبي الذي يعاني. كل شخص في غزة هو أخي وأختي”.

نشأة في دير البلح

وائل عرفات، وهو في الأصل من دير البلح في وسط غزة، فقد والديه عندما كان في الخامسة من عمره وربته جدته في القطاع المحاصر، قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة عندما كان مراهقًا صغيرًا.

وتوقف عن الأكل والشرب في 22 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن علم أن أخته وأطفالها الأربعة استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم في مدينة غزة.

قال: “[عائلتي] أخبرتني أنهم في المنزل وأنهم آمنون.. “أخبروني أنهم قد يضطرون إلى الإخلاء. سألتهم، إلى أين ستذهبون؟ قالوا لا نعرف”.

وبعد أسبوعين من الحرب، تحدث وائل عرفات مع شقيقته للمرة الأخيرة، وقال: “اتصلت بي أختي لتخبرني أنهم بقوا في المنزل وقد يموتون. وكانت تلك آخر مكالمة أجريتها معها.. لم أتمكن من مقابلتها أبدًا”.

وكثيرا ما كانت دير البلح هدفا للقصف الإسرائيلي، بما في ذلك الغارات الجوية هذا الشهر والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وقال وائل عرفات: “لا يوجد مكان آمن في غزة.. لقد طُلب من الناس أن يتحركوا، لكن الوضع ليس آمنًا. نريد أن يُسمع صوتنا. نريد أن نقول كفى”.

“تخفيف الصدمة”

خلال الأسبوع الماضي، تناول عرفات كمية صغيرة من السوائل من خلال التقطير الوريدي، بعد أن أخبره الأطباء أن حالته تدهورت بشكل خطير.

وقال وائل عرفات إنه شعر أن الإضراب عن الطعام هو الطريقة الوحيدة لإسماع صوته، وأضاف: “هذا بالضبط ما يفعلونه في السجون [الإسرائيلية]”، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين يتوقفون عن الأكل أو الشرب احتجاجا على اعتقالهم والظروف غير الإنسانية في السجون الإسرائيلية.

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وقالت والدة عرفات بالتبني، باتريشيا ديفيس توماس، إن عائلته في المملكة المتحدة كانت قلقة للغاية عليه.

وأضافت: “عائلتي بأكملها مستاءة. نريد أن يكون وائل بخير وأن يعود إلى المنزل.. أريده أن يعرف أنه من الجيد الاحتجاج ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن يموت بسبب ذلك”.

وتابعت: “نريده أن يستمر في الحياة، وبعد ذلك يمكنه الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني”.

وقامت ديفيس توماس وزوجها برعاية عرفات في عام 2009 بعد وصوله إلى المملكة المتحدة وعمره 14 عامًا. وقالت إنهما حصلا على قدر ضئيل من المعلومات عنه في ذلك الوقت، لكنها سرعان ما أدركت أنه أصيب بصدمة شديدة بسبب ما حدث في غزة.

وقالت: “لم نكن نعرف أي شيء عن فلسطين أو عن وائل.. أخبرته بعد مجيئه أنني سأقف إلى جانبه دائمًا. لقد كان يحتاج فقط إلى شخص ما. إنه جزء كبير من عائلتنا”.

وأشارت إلى أن عرفات كان يكافح من أجل مواجهة الدمار الذي لحق بوطنه خلال الشهرين الماضيين، وقالت: “إنه يعيش الصدمة التي عاشها في فلسطين”.

وقال وائل عرفات إنه يعتزم مواصلة إضرابه عن الطعام حتى تدعم الحكومة البريطانية وقف إطلاق النار، وأضاف: “أريد من حكومة المملكة المتحدة أن تفعل شيئا، وأريد من الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف عن قتل الناس”.