برقم هاتف للسنوار وصورته.. سفير إسرائيل يثير سخرية أعضاء الأمم المتحدة (فيديو)

وطن – في تصرف مفاجئ يكشف عن عجز الاحتلال أمام صمود المقاومة الفلسطينية رغم حربه الوحشية وتدميره لقطاع غزة على رؤوس المدنيين، رفع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة المدعو “جلعاد إردان” ملصقًا حمل رقم هاتف المكتب المركزي لحركة حماس في قاعة الأمم المتحدة، الثلاثاء، وحث الأعضاء الآخرين على الاتصال بقادة الحركة ومطالبتهم بالاستسلام وإطلاق سراح الأسرى، إذا كانوا يريدون “وقفًا حقيقيًا لإطلاق النار” في غزة.

وقام إردان بهذه الخطوة التي أثارت سخرية واسعة قبل وقت قصير من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الأراضي الفلسطينية وإطلاق سراح جميع الرهائن. وعارضت إسرائيل والولايات المتحدة وثماني دول أخرى القرار.

صورة ورقم هاتف للسنوار

وتضمنت اللافتة – التي تحمل عنوان “من أجل وقف إطلاق النار” – رقما قال إنه لمكتب زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع صورة لزعيم الحركة في غزة، الذي حث إردان المستمعين على طلبه ودعوته للاستسلام.

ووفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية طالب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، القادة بالاتصال بمكتب حماس للمطالبة بـ”وقف حقيقي لإطلاق النار”. وزعم أن إسرائيل لن توقف مهمتها حتى تتنازل حماس.

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ورغم صدور القرار غير الملزم، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 153 صوتًا مقابل 10، إلا أن سفير الاحتلال تشدق قائلاً بانه لن يكون له أي وزن في الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على غزة.

وتابع: “لن تمنع أي ورقة، خاصة تلك التي تتبناها أغلبية مسيسة متحيزة، إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا”.

ودعت الأمم المتحدة إلى اجتماع طارئ للتصويت على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار. وحصل القرار على موافقة الأغلبية بعد أيام قليلة من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

سخرية واسعة

وأثار تصرف سفير الكيان الاسرائيلي داخل اجتماع الأمم المتحدة موجة من السخرية والاستهزاء على مواقع التواصل إكس–تويتر سابقاً، وطالب البعض بمعالجة السفير الذين وصفوه بالمعتوه نفسياً، ورأى “فهد أن هذا التصرف يمثل قمة الغطرسة والاستهتار بالعالم كله.

وعلق “جاد” : “مش على أساس حاصروا بيته وعمليات خاصّة وهيكا”.

مش على اساس حاصروا بيته و عمليات خاصّة وهيكا؟! — Qad || Palestine (@hmqadj) December 13, 2023

وتساءل مسلم: “بالله عليكم هذا ممثل دبلوماسي بصراحة مهزلة”. وعقبت “جليلة ناجي” متحدثة عن السنوار: “لن يجيب لأن قوات الاحتلال قاطعة الكهربا والاتصالات عن غزة”.

وفي السياق ذاته تساءل آخر : “هل سبق لك أن رأيت سياسياً إسرائيلياً عاقلاً”.

وقالت “علا الخالدي”: “السنوار والمقاومة جلطوا الإسرائيليين، ولم يعد يعرفوا ماذا يفعلون أو كيف ينهون الحرب التي هزموا فيها”.