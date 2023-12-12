يوم في حياة مقاوم من غزة.. هكذا يعيش الأبطال الذين زلزلوا أركان الاحتلال

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المقاومين الفلسطينيين وهو حاف ويقوم بإلقام مدفع إحدى القذائف، في مشهد اختصر إرادة الصمود والثبات التي يتمتع بها مقاومو غزة في مقارعة العدوان الإسرائيلي الغاشم المدجج بأحدث الأسلحة.

ونشرت “سرايا القدس” الفيديو تحت عنوان “يوم في حياة مقاوم”، وعلقت عليه: “وقع أجره على الله.. حفاة بإمكانيات بسيطة يواجهون جيشاً تدعمه قوى عالمية”.

وأظهر مقطع الفيديو المقاوم وهو يقرأ في نسخة من القرآن الكريم وإلى جانب سلاحه.

وفي مشهد تال بدا عدد من المقاومين وهم يعدون طعاماً بسيطاً لهم في أرض بدت خالية من السكن.

ثم يبدأ المقاتل البطل الذي بدا حافياً بحفر مكان لتثبيت المدفع ويقوم بعدها بتلقيمه القذيفة وهو يردد “بسم الله”، ثم يبتعد قبل انطلاق القذيفة، ويعيد وضع قذيفة أخرى وهكذا يكرر الأمر أكثر من مرة.

وفي مشهد تال يظهر مقاتلان أمام مدفع صغير، ويسمع صوت مقاوم وهو يتلو قوله تعالى: “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”.

ويضيف: “استهداف مفترق شارع خمسة” مردداً :”الله أكبر ولله الحمد” ثم تنطلق القذيفة إلى هدفها المحدد.

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حمم الهاون

وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا، الثلاثاء، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشهد فيديو حمل عنوان “حمم الهاون” لمشاهد من حمم الهاون والرشقات الصاروخية التي دكت بها سرايا القدس التحشدات العسكرية وجنود العدو في محاور التقدم في خانيونس.