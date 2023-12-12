لركوب التريند .. هند عاكف تجمع بين مأساة غزة وانتخابات الرئاسة “بفستان”! (شاهد)

وطن – “الهبل واصل للركب”.. بهذه الكلمات علق متابعوا رواد منصات التواصل على لقطة هند عاكف الفنانة المصرية التي فضلت ركوب موجة التريند واستغلال مأساة غزة للظهور، بخروجها في مهرجان فني بفستان يمزج بين علمي فلسطين ومصر في أسلوب أثار سخرية واسعة بين الرواد.

ونقل موقع “القاهرة 24” المحلي عن الفنانة المصرية هند عاكف قولها إن “فكرتها جاءت كرسالة سلام للعالم كله أحبت من خلالها أن تظهر أن المصريين خاصة الفنانين داعمين للسلام في العالم كله” وفق زعمها.

وتضمن فستان هند تصميم وألوان “الأحمر والأبيض والأسود” والنسر في الجزء العلوي (علم مصر)، بينما تضمنت المنظقة السفلية “المثلث الأحمر” مع الألوان “الأبيض، الأخضر والأسود” وهي ألوان العلم الفلسطيني.

سخرية واسعة من هند عاكف

وسخر رواد منصات التواصل بشكل واسع من الفنانة المصرية. مؤكدين أنها تسعى لركوب التريند بأغبى شكل ومنهم جيهان التي كتبت ساخرة: “يا ويلي الهبل واصل للركب”.

#هند_عاكف ومحاولة جديدة لإشباع جوع الأتنشن! نركب موجة أحداث #غزة على موجة #انتخابات_الرئاسة بمصر على موجة السلام، يعني على مبدأ “من كُل بستانٍ زهرة” ويلا .. pic.twitter.com/vDgcNx8cZz — Abood Shuobaki 🐍 (@abed_shoubaki) December 11, 2023

وعلق متابع آخر ساخراً من التصميم: “هالفستان في مصصم وراه او اجتهاد شخصي ؟! غالبا الاحتمال التاني في حدا صاحي بيصمم و يطلع بهيك فكرة لا و فرحتها مش سايعتها”.

هالفستان في مصصم وراه او اجتهاد شخصي ؟! غالبا الاحتمال التاني في حدا صاحي بيصمم و يطلع بهيك فكرة 😂 لا و فرحتها مش سايعتها — Douchaqueen (@Douchaqueen) December 11, 2023

وكتبت نور عن فستان الفنانة هند: “تستغل قضية فلسطين وانتخابات الرئاسة بلدها بأسلوب استهبال ومستفز فعلاً العقل نعمة”.

تستغل قضية فلسطين وانتخابات الرئاسة بلدها بأسلوب استهبال ومستفززز فعلاً العقل نعمة 🤦🤦 — Noor (@Noor49340678) December 12, 2023

وهند عاكف ممثلة مصرية من مواليد 18 آذار/مارس 1970، اسمها بالكامل هند عبدالمنعم عاكف، وهي ابنة شقيق النجمة الاستعراضية الراحلة نعيمة عاكف.

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وفيما تشهد غزة حرباً إسرائيلية وحشية تضامن العديد من الفنانين والمشاهير مع القطاع مطالبين بتحركات جادة بوقف الحرب والتصعيد، في حين يصر البعض وفق متابعين على ركوب موجة الترند بأسلوب أقل ما يقال عنه أنه “غبي”.