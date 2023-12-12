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    حياتنا

    لركوب التريند .. هند عاكف تجمع بين مأساة غزة وانتخابات الرئاسة “بفستان”! (شاهد)

    أثارت الفنانة المصرية هند عاكف ضجة واسعة بظهورها بفستان يمزج تصميمه بين علم مصر وفلسطين لتفجر موجة واسعة من السخرية والجدل
    محمد أمينبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    فستان هند عاكف
    فستان هند عاكف

    وطن – “الهبل واصل للركب”.. بهذه الكلمات علق متابعوا رواد منصات التواصل على لقطة هند عاكف الفنانة المصرية التي فضلت ركوب موجة التريند واستغلال مأساة غزة للظهور، بخروجها في مهرجان فني بفستان يمزج بين علمي فلسطين ومصر في أسلوب أثار سخرية واسعة بين الرواد.

    ونقل موقع “القاهرة 24” المحلي عن الفنانة المصرية هند عاكف قولها إن “فكرتها جاءت كرسالة سلام للعالم كله أحبت من خلالها أن تظهر أن المصريين خاصة الفنانين داعمين للسلام في العالم كله” وفق زعمها.

    فستان هند عاكف
    عاكف بفستان عليه علم مصر وفلسطين

    وتضمن فستان هند تصميم وألوان “الأحمر والأبيض والأسود” والنسر في الجزء العلوي (علم مصر)، بينما تضمنت المنظقة السفلية “المثلث الأحمر” مع الألوان “الأبيض، الأخضر والأسود” وهي ألوان العلم الفلسطيني.

    سخرية واسعة من هند عاكف

    وسخر رواد منصات التواصل بشكل واسع من الفنانة المصرية. مؤكدين أنها تسعى لركوب التريند بأغبى شكل ومنهم جيهان التي كتبت ساخرة: “يا ويلي الهبل واصل للركب”.

    وعلق متابع آخر ساخراً من التصميم: “هالفستان في مصصم وراه او اجتهاد شخصي ؟! غالبا الاحتمال التاني في حدا صاحي بيصمم و يطلع بهيك فكرة لا و فرحتها مش سايعتها”.

    وكتبت نور عن فستان الفنانة هند: “تستغل قضية فلسطين وانتخابات الرئاسة بلدها بأسلوب استهبال ومستفز فعلاً العقل نعمة”.

    وهند عاكف ممثلة مصرية من مواليد 18 آذار/مارس 1970، اسمها بالكامل هند عبدالمنعم عاكف، وهي ابنة شقيق النجمة الاستعراضية الراحلة نعيمة عاكف.

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    وفيما تشهد غزة حرباً إسرائيلية وحشية تضامن العديد من الفنانين والمشاهير مع القطاع مطالبين بتحركات جادة بوقف الحرب والتصعيد، في حين يصر البعض وفق متابعين على ركوب موجة الترند بأسلوب أقل ما يقال عنه أنه “غبي”.

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