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    الهدهد

    فلسطينية تعاتب أردوغان: “أين الرئيس الذي نحبه ونفتخر به دائما؟” (فيديو)

    عاتبت سيدة فلسطينية الرئيس التركي معبرة عن خيبة أملها من موقفه تجاه ما يحدث في غزة
    خالد الأحمدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    سيدة فلسطينية تعاتب أردوغان
    سيدة فلسطينية تعاتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    وطن – عاتبت امرأة فلسطينية غزاوية موجوعة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، معبرة عن خيبة أملها من موقفه تجاه ما يحصل من إبادة لأهل غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

    وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفلسطينية المكلومة وهي تقول: “أين الرئيس الذي نحبه ونحترمه ونقدره من كل قلوبنا؟” واستدركت: الرئيس الذي نفتخر به دائماً، والعالم كله يحسدنا على هذا الحب.”

    رسالة سيدة فلسطينية لأردوغان

    وأضافت:” الله يحفظه ويكرمه ويحميه”، واستذكرت الفلسطينية المعاتبة للرئيس التركي أنها “كانت أيام الانتخابات تصلي وتسجد لله وتقيم الليل كي يفوز بالانتخابات وفاز الحمد لله”.

    وأردفت: “غزة تباد بهذا الشكل، أين أنت يا رئيس تركيا التقي النقي من يقرأ القرآن ويتلوه ويجوده، أين أنت منا ولماذا يحصل معنا هذا، وما الذي فعلناه كشعب كي نباد؟َ”

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    واستدركت: “خرجنا من بيوتنا لنعيش في خيام”. وتابعت بنبرة مؤثرة :”أين نصرة الإسلام والمسلمين”، وأعادت سؤالها على الرئيس التركي:” أين أنت يا من كنا نعتبرك خليفة المسلمين”.

    وحمدت السيدة الفلسطينية الله كل الأحوال متسائلة: “ما الذي يحصل وراء الكواليس.. الله أعلم به” وختمت بالدعاء أن يحفظ الله المسلمين وديار المسلمين.

    وفي اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخرها فجر اليوم في رفح جنوب القطاع مما تسبب في سقوط 20 شهيدا.

    وأعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18412 شخصا منذ بدء الحرب، وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن هناك “18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

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