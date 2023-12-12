فلسطينية تعاتب أردوغان: “أين الرئيس الذي نحبه ونفتخر به دائما؟” (فيديو)

وطن – عاتبت امرأة فلسطينية غزاوية موجوعة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، معبرة عن خيبة أملها من موقفه تجاه ما يحصل من إبادة لأهل غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفلسطينية المكلومة وهي تقول: “أين الرئيس الذي نحبه ونحترمه ونقدره من كل قلوبنا؟” واستدركت: الرئيس الذي نفتخر به دائماً، والعالم كله يحسدنا على هذا الحب.”

امرأة فلسطينية غزاوية موجوعة تعاتب الرئيس أردوغان وتعبر عن خيبة أملها من موقفه مما يحصل من إبادة لأهل غزة. وتقول: ” غزة تباد وينك يامسلم، وينك عنا… وينك يا رجب طيب أردوغان “. pic.twitter.com/OwDu3S2m1Z — عبدالعظيم محمد (@AbduladheemM) December 12, 2023

رسالة سيدة فلسطينية لأردوغان

وأضافت:” الله يحفظه ويكرمه ويحميه”، واستذكرت الفلسطينية المعاتبة للرئيس التركي أنها “كانت أيام الانتخابات تصلي وتسجد لله وتقيم الليل كي يفوز بالانتخابات وفاز الحمد لله”.

وأردفت: “غزة تباد بهذا الشكل، أين أنت يا رئيس تركيا التقي النقي من يقرأ القرآن ويتلوه ويجوده، أين أنت منا ولماذا يحصل معنا هذا، وما الذي فعلناه كشعب كي نباد؟َ”

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واستدركت: “خرجنا من بيوتنا لنعيش في خيام”. وتابعت بنبرة مؤثرة :”أين نصرة الإسلام والمسلمين”، وأعادت سؤالها على الرئيس التركي:” أين أنت يا من كنا نعتبرك خليفة المسلمين”.

وحمدت السيدة الفلسطينية الله كل الأحوال متسائلة: “ما الذي يحصل وراء الكواليس.. الله أعلم به” وختمت بالدعاء أن يحفظ الله المسلمين وديار المسلمين.

وفي اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخرها فجر اليوم في رفح جنوب القطاع مما تسبب في سقوط 20 شهيدا.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18412 شخصا منذ بدء الحرب، وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن هناك “18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.