“رمية ربانية” من أحد مقاتلي القسام على دبابة إسرائيلية.. تعليق مؤثر من أحمد منصور

وطن- علق الإعلامي أحمد منصور، على أحد المشاهد التي توثّق عملية دقيقة لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أثناء استهداف آليات ودبابات الاحتلال.

وفي هذا المشهد، ظهر مقاتل القسام هو يستهدف الدبابة الإسرائيلية بسلاسة شديدة وبدقة يُحسد عليها.

"رمية ربّانية" بقلم :احمد منصور هذه "رمية ربّانية" سيفتح جنرالات العالم و الخبراء العسكريون أفواههم ويضعون أيديهم على رؤوسهم لشهور وسنوات وهم يعيدون مشاهدتها عشرات المرات في صدمة و ذهول،وتحليل عميق،و محاولات للفهم والتصديق . إنها ليست من أفلام رامبو التي خدعت فيها أمريكا… pic.twitter.com/25rdhDtXZ6 — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) December 11, 2023

ومعلقا على هذه الضربة التي وصفها بـ”الرمية الربانية”، قال أحمد منصور: “هذه رمية ربّانية سيفتح جنرالات العالم والخبراء العسكريون أفواههم ويضعون أيديهم على رؤوسهم لشهور وسنوات وهم يعيدون مشاهدتها عشرات المرات في صدمة وذهول، تحليل عميق ومحاولات للفهم والتصديق”.

وأضاف: “هذه ليست من أفلام رامبو التي خدعت فيها أمريكا العالم عشرات السنين، لكنها لمجاهد فلسطيني بسيط ملابسه ممزقة، وحذاؤه بال، لم يتدرب في الأكاديميات العسكرية الغربية ولم يحصل على أي رتب عسكرية، وإنما هو صاحب عزيمة خارقة، وعقيدة راسخة صادقة، ومنهج سوي قويم، وإرادة فولاذية لا تقهر”.

وتابع: “هذا المقاتل يواجه جيشا محتلا غاشما يتدرع جنوده بواقيات الرصاص و المدرعات، ويتسلحون بأقوى الأسلحة، وأغلى البنادق، وحصلوا على أعلى درجات التدريب العسكري في أرقى الأكاديميات كل منهم له رتبة عسكرية عالية، ويحصلون على المكافآت المادية، والوجبات الغذائية من أفخم المطاعم والماركات مع دعم غربي مفتوح ورعاية طبية واجتماعية وصحية ونفسية كاملة، لكنهم مع كل ذلك قواهم خائرة،وعزيمتهم منهارة،وعقيدتهم فاسدة،ومنهجهم إجرامي يقوم على الفساد في الأرض”.

تغيير مناهج دراسة الحروب

وأشار أحمد منصور إلى أن هذا التوثيق الذي تقوم به المقاومة لبطولاتها سيغير مناهج دراسة الحروب في الأكاديميات العسكرية والسياسية في جميع انحاء العالم، وسيؤكد على أن الإنسان صاحب العقيدة الراسخة أهم من أي آلة عسكرية مهما بلغت قوتها التدميرية.

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وقال منصور: “راجعوا مشاهدة الفيديو مرة ومرة ستجدون إنساناً بسيطا ربما لم يتناول إلا وجبة واحدة وربما كان صائما لكنه صاحب عقيدة وعزيمة وقلب شجاع، يحمل قاذفا ومقذوفا لا تزيد قيمته عن مائة دولار، قذفه حينما أبصر هدفه بثقة وثبات ويقين وهو واقف دون تردد، فدمر دبابة بمن فيها هذه الدبابة هي زهو وفخر الصناعات الاسرائيلية، قيمتها المادية سبعة ملايين دولار”.

وزاد بالقول: “هذا البطل ذو الملابس البالية لم يقض هنا على الدبابة الاسرائيلية فحسب، إنما قضي على الحلم الاسرائيلي وأحرق بقذيفته المليارات التي أنفقت في تطويرها وتصنيعها و جهود آلاف العلماء الذين تفننوا في تحصينها وتدريعها وتسليحها”.

وختم أحمد منصور قائلا: “أما تفسيري البسيط لما قام به هذا المجاهد البسيط هو أنها رمية ربانية لم تحرق الدبابة فحسب لكنها أحرقت قلب جيش الاحتلال ومن يدعمه ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”.

القسام تبث مشاهد لعملياتها

وكانت كتائب القسام قد بثت مشاهد تظهر التحام مقاتليها مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهداف عدد من آلياتها المختلفة، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهرت المقاطع قيام عناصر القسام باستهداف دبابات وآليات إسرائيلية بقذائف صاروخية من مسافات مختلفة، بينما ظهر صوت أحد العناصر وهو يقول خلال استعداده لاستهداف دبابة “في ذكرى انطلاقة حماس بنحكي لليهود احنا بنحتفل بتفجير دبابتكم”.

كما تضمنت المشاهد استهداف عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بقنابل يدوية، من مسافات قريبة.