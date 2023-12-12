رسالة إماراتية سعودية بلسان نتنياهو: “دمروا حماس ولا تقلقوا من تكلفة إعادة إعمار غزة”!

وطن – وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة وصفها متابعون بأنها “رسالة إماراتية سعودية على لسانه”، تطمئن الإسرائيليين بأنهم لن يدفعوا أي أموال لقاء إعادة إعمار غزة وأن أموال الرياض وأبوظبي ستدفع كلفة ما دمرته إسرائيل في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتحدث نتنياهو وكأنه يتكلم بلسان محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، بأن لا يقلق الإسرائيليون من تدمير غزة فأنظمتهم ستسدد تكلفة ذلك وتتحمل التكلفة الاقتصادية لإعادة الإعمار.

وأضاف نتنياهو خلال مشاركته في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أن اتفاقات أوسلو “كانت أكبر خطأ ارتكبته إسرائيل” وتعهد بعدم السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة.

#نتنياهو أمام لجنة في الكنيست الإسرائيلي يتكلم بلسان محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، معلنا أن #الإمارات و #السعودية ستمولان إعادة بناء غزة، بعد نهاية العملية العسكرية ويطمئن الإسرائيليين بأنهم لن يتحملوا التكلفة الاقتصادية.. رسالة أبو ظبي والرياض بمعنى آخر: دمروا غزة ولا تقلقوا من… pic.twitter.com/gCnnYPfZet — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 12, 2023

تفاعل مع “رسالة إماراتية سعودية بلسان نتنياهو”

وأثار حديث نتنياهو تعليقات عديدة من رواد منصات التواصل منهم سارة التي كتبت: “لنشوف مين بيكسر مين وبعدها انعقوا كالبوم ووالله إن هذه الحرب فاصلة بيننا وبينكم”.

إبن زايد ابن سلمان

ادفعو الفاتورة من ثم ساكت — Said Alhamadshe (@Saidalhamadshe) December 12, 2023

ورأى متابع آخر أن رسالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي واضحة للسعوديين والإماراتيين: “إبن زايد ابن سلمان ادفعو الفاتورة من ثم ساكت”.

غزة لا تريد منكم اعمارا ولا غذاء فقط اتركوها ولا تتآمروا عليها — Wafa Awni (@awni_wafa68792) December 12, 2023

وكتبت وفاء عوني: “غزة لا تريد منكم اعمارا ولا غذاء فقط اتركوها ولا تتآمروا عليها”.

وانتقدت رئيسة حزب العمل لدى الاحتلال الإسرائيلي ميراف ميخائيلي، سياسات نتنياهو ورؤيته لما وصفته بـ”اليوم التالي”، في إشارة إلى مرحلة ما بعد انتهاء الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وقالت ميخائيلي مخاطبة نتنياهو: “لقد عدت إلى حملة لا سلطة فلسطينية ولا دولة فلسطينية. لقد جربتها لفترة طويلة، وربما آمنت بها، لقد فشلت فشلا ذريعا. ولم تقدم أبدا بديلا للدولة الفلسطينية”.