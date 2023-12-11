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    رياضة

    والدة ياسين بونو وردة فعله المفاجئة تجاهها بعد تصنيفه “أفضل حارس بإفريقيا”

    حارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو يقبل يد ورأس والدته بعد إعلان فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا بحفل جوائز الكاف
    سالم حنفيبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    حارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو
    حارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو

    وطن – تداول مشجعو حارس المرمى المغربي “ياسين بونو” لاعب نادي إشبيلية الإسباني السابق والهلال السعودي الحالي، مقطع فيديو له داخل منزل عائلته بحضور والدته وشقيقه، وهو يتابع أمام شاشة تلفاز الإعلان عن فوزه بلقب أفضل حارس مرمى في إفريقيا.

    وجاء اختيار ياسين بونو للفوز بهذه الجائزة المرموقة في حفل توزيع جوائز الأفضل من الكاف، والذي أُقيم بمدينة مراكش المغربية، الاثنين، بحضور العديد من الضيوف، من مشاهير الرياضة والفن والموسيقى، من بينهم 36 لاعباً دولياً سابقاً من أساطير كرة القدم الإفريقية.

    وتُوج حارس عرين المنتخب المغربي بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، متفوقا على كل من حارس مرمى الأهلي المصري، محمد الشناوي، وحارس مرمى مانشستر يونايتد، الكاميروني، أندريه أونانا، فيما فاز فريق الأهلي المصري بجائزة أفضل فريق.

    وبحسب المقطع المتداول قام ياسين بونو عقب إعلان فوزه باللقب المذكور بتقبيل يد ورأس والدته التي بدت تجلس بجانبه، كما قام بمصافحة شقيقه.

    وليد الركراكي يتسلم الجائزة

    وبحسب وسائل إعلام مغربية- تستلم مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي الجائزة نيابة عن مواطنه الذي شارك في وقت سابق من مباريات، الاثنين، في مباراة فريقه الهلال أمام التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفيين ولم يتمكن من حضور جوائز الأفضل من الكاف.

    وكان موقع “sport.lesiteinfo” قال إن ياسين بونو لن يتمكن من الحضور إلى مراسم حفل جوائز الكاف لاختيار أفضل لاعب في القارة الإفريقية.
    ويرجع الأمر إلى التزام بونو مع الهلال بمباريات مصيرية في الدوري السعودي المحلي وعصبة أبطال آسيا والإصابة التي تعرض لها الحارس الثاني للهلال.

    سبب منحه الجائزة

    ونال حامي عرين أسود الأطلس الجائزة بعد تألقه الكبير مع منتخب المغرب ومساهمته الفعالة في وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر نهاية عام 2022.

    كما أسهم ياسين بونو في تتويج فريقه السابق إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على روما الإيطالي بركلات الترجيح ما رجح كفته على منافسيه بالقائمة النهائية.

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