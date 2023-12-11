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    الهدهد

    عبد الخالق عبد الله يهاجم أبو عبيدة ويسخر منه عبر تصريح مفبرك نسبه للجزيرة

    سخر النشطاء من الأكاديمي الإماراتي المقرب من محمد بن زايد لمهاجمته الناطق باسم القسام عبر استناده لتصريح مفبرك نسبه لقناة الجزيرة القطرية
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات3 دقائق
    عبد الخالق عبدالله يبرر تطبيع الإمارات
    عبد الخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي

    وطن – تعرض الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله المحسوب على نظام محمد بن زايد والمقرب منه، لهجوم واسع من رواد منصة “إكس” بعد نشره تصريحاً مفبركاً نسبه لقناة “الجزيرة” هاجم عبره “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

    ونشر عبدالخالق عبدالله عبر حسابه بـ”إكس” ـ تويتر سابقا ـ صورة مفبركة ادعى أنها أحد عواجل الجزيرة ـ حوى تصريحا منسوبا لمتحدث القسام ـ وصورة أخرى لشخصية تظهر بوجهها يزعم أنه هو أبو عبيدة.

    وجاء في الصورة تصريح لم يرد من متحدث القسام ـ ولم تنشره الجزيرة أساسا ـ يزعم به أنه خارج فلسطين وأنه مع غزة بقلبه ومشاعره في استهزاء كبير من الأكاديمي الإماراتي بعقول متابعيه.

    وجاء في تعليق عبدالخالق عبدالله على الصورة التي نشرها ويتضح فيها أنه فقد صوابه ولم يعد يملك أي حجة أو منطق ليوجه به الانتقادات للمقاومة الفلسطينية: “البعض اعتقد أن أبو عبيدة هو جيفارا زمانه”.

    عبدالخالق عبدالله يسخر من أبو عبيدة
    عبد الخالق عبدالله يسخر من أبو عبيدة

    انتقادات لاذعة للإماراتي عبدالخالق عبدالله

    وتلقى الأكاديمي المقرب من محمد بن زايد انتقادات لاذعة وسخرية واسعة بسبب تلك المشاركة التي ذكر متابعون أنها لا تصدر عن شخص عاقل أبدا.

    فيما ذكر متابعون أن الإمارات التي تدعم مثل هذا المغرد خرجت عن صوابها وبدأت تتخبط في سبيل تشويه صورة المقاومة الفلسطينية في غزة.

    وتفاعل الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي، مع تغريدة الأكاديمي الإماراتي المقرب من محمد بن زايد قائلاً: “يا عبدالخالق انت صرت فضيحة للأكاديميين والأساتذة.”

    وتابع مستنكرا:”فأما ذلك أو انك مأمور أن تدخل حظيرة الذباب وتغرد بما يغرد السفهاء من صورة مزيفة ومن عاجل لم يحدث. أخزاك الله أكثر”.

    ومن التعليقات ما كتبه الصحفي السوري قتيبة ياسين: “أنا مشكلتي معك إنك عبتشبهو بجيفارا، يعني أنت مثلك وسقفك في التضحية جيفارا”.

    وأضاف ياسين: “والله وبالله وتالله غبار شسع نعل أصغر مقاوم في غزة بجيفارا وفيدل كاسترو وكل كوبا والأرحنتين وكل أميركا الجنوبية والشمالية بعد لا تزعل”.

    عبدالخالق عبدالله “يذل نفسه بنفسه”

    وكتبت حنان العبدالله: “مو حلوة بحقك وبشهادتك وتقديرك لنفسك تنقل خبر مفبرك وترجع تعتذر وتمحيه.. امحيه من أولها ووفر على حالك الحفلة”.

    وغرد عمار الشرغبي مخاطباً عبدالخالق عبدالله: “فضحكم الله بالفوتوشوب .. كنت والله مستغرب من تغريداتك السابقة لكت سرعان ما رجعت لطبعك وأصلك الحقيقي مش معقول ومستحيل إماراتي يقف بصف المسلمين المجاهدين في سبيل الله”.

    ورأى الصحفي في قناة الجزيرة أحمد جرار في تغريدته على منصة إكس رداً على الأكاديمي الإماراتي أنه: “لا تؤلم رمزية أبوعبيدة إلا من تصهين قلبه وعقله .. واختار أن يتحول إلى بوق رخيص لترديد أكاذيب أفيخاي وصبيته .. وفوق ذلك يستند إلى تصريح مفبرك مبتذل يصعب أن يصدقه طفل لم يبلغ الحلم”.

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    ويتسق موقف عبدالخالق عبدالله بشكل كبير مع الخطاب الإماراتي الرسمي الداعم للاحتلال الإسرائيلي وأكاذيبه ومحاولته شيطنة المقاومة عبر مزاعم واهية.

    حيث كانت وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي قد وصفت عملية طوفان الأقصى “بالبربرية والشنيعة” في حين لم تخرج بكلمة واحدة عن القصف الإسرائيلي الوحشي ضد مدنيي غزة ما يؤكد وقوف أبوظبي العلني في صف الاحتلال.

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