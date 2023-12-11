عبد الخالق عبد الله يهاجم أبو عبيدة ويسخر منه عبر تصريح مفبرك نسبه للجزيرة

وطن – تعرض الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله المحسوب على نظام محمد بن زايد والمقرب منه، لهجوم واسع من رواد منصة “إكس” بعد نشره تصريحاً مفبركاً نسبه لقناة “الجزيرة” هاجم عبره “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

ونشر عبدالخالق عبدالله عبر حسابه بـ”إكس” ـ تويتر سابقا ـ صورة مفبركة ادعى أنها أحد عواجل الجزيرة ـ حوى تصريحا منسوبا لمتحدث القسام ـ وصورة أخرى لشخصية تظهر بوجهها يزعم أنه هو أبو عبيدة.

وجاء في الصورة تصريح لم يرد من متحدث القسام ـ ولم تنشره الجزيرة أساسا ـ يزعم به أنه خارج فلسطين وأنه مع غزة بقلبه ومشاعره في استهزاء كبير من الأكاديمي الإماراتي بعقول متابعيه.

وجاء في تعليق عبدالخالق عبدالله على الصورة التي نشرها ويتضح فيها أنه فقد صوابه ولم يعد يملك أي حجة أو منطق ليوجه به الانتقادات للمقاومة الفلسطينية: “البعض اعتقد أن أبو عبيدة هو جيفارا زمانه”.

انتقادات لاذعة للإماراتي عبدالخالق عبدالله

وتلقى الأكاديمي المقرب من محمد بن زايد انتقادات لاذعة وسخرية واسعة بسبب تلك المشاركة التي ذكر متابعون أنها لا تصدر عن شخص عاقل أبدا.

فيما ذكر متابعون أن الإمارات التي تدعم مثل هذا المغرد خرجت عن صوابها وبدأت تتخبط في سبيل تشويه صورة المقاومة الفلسطينية في غزة.

البعض اعتقد ان #ابوعبيدة هو غيفارا زمانه pic.twitter.com/uzReWEvtGU — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 11, 2023

وتفاعل الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي، مع تغريدة الأكاديمي الإماراتي المقرب من محمد بن زايد قائلاً: “يا عبدالخالق انت صرت فضيحة للأكاديميين والأساتذة.”

وتابع مستنكرا:”فأما ذلك أو انك مأمور أن تدخل حظيرة الذباب وتغرد بما يغرد السفهاء من صورة مزيفة ومن عاجل لم يحدث. أخزاك الله أكثر”.

يا عبدالخالق انت صرت فضيحة للأكاديميين والأساتذة. فأما ذلك أو انك مأمور ان تدخل حظيرة الذباب وتغرد بما يغرد السفهاء من صورة مزيفة ومن عاجل لم يحدث. أخزاك الله أكثر — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 11, 2023

ومن التعليقات ما كتبه الصحفي السوري قتيبة ياسين: “أنا مشكلتي معك إنك عبتشبهو بجيفارا، يعني أنت مثلك وسقفك في التضحية جيفارا”.

أنا مشكلتي معك إنك عبتشبهو بجيفارا

يعني أنت مثلك وسقفك في التضحية جيفارا

والله وبالله وتالله غبار شسع نعل أصغر مقاوم في غزة بجيفارا وفيدل كاسترو وكل كوبا والأرحنتين وكل أميركا الجنوبية والشمالية بعد لا تزعل — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 11, 2023

وأضاف ياسين: “والله وبالله وتالله غبار شسع نعل أصغر مقاوم في غزة بجيفارا وفيدل كاسترو وكل كوبا والأرحنتين وكل أميركا الجنوبية والشمالية بعد لا تزعل”.

مو حلوة بحقك وبشهادتك وتقديرك لنفسك تنقل خبر مفبرك وترجع تعتذر وتمحيه.

امحيه من أولها ووفر على حالك الحفلة . — حنان العبد الله 🌿 🔻 🌿 (@AlabdullahHanan) December 11, 2023

عبدالخالق عبدالله “يذل نفسه بنفسه”

وكتبت حنان العبدالله: “مو حلوة بحقك وبشهادتك وتقديرك لنفسك تنقل خبر مفبرك وترجع تعتذر وتمحيه.. امحيه من أولها ووفر على حالك الحفلة”.

فضحكم الله بالفوتوشوب

كنت والله مستغرب من تغريداتك السابقة

لكت سرعان ما رجعت لطبعك واصلك الحقيقي

مش معقول ومستحيل إماراتي يقف بصف المسلمين المجاهدين في سبيل الله — عمار الشرعبي (@ammaralsharabi2) December 11, 2023

وغرد عمار الشرغبي مخاطباً عبدالخالق عبدالله: “فضحكم الله بالفوتوشوب .. كنت والله مستغرب من تغريداتك السابقة لكت سرعان ما رجعت لطبعك وأصلك الحقيقي مش معقول ومستحيل إماراتي يقف بصف المسلمين المجاهدين في سبيل الله”.

لا تؤلم رمزية #أبوعبيدة إلا من تصهين قلبه وعقله .. واختار أن يتحول إلى بوق رخيص لترديد أكاذيب أفيخاي وصبيته .. وفوق ذلك يستند إلى تصريح مفبرك مبتذل يصعب أن يصدقه طفل لم يبلغ الحلم .. — Ahmad Jarrar (@jarrar2010) December 11, 2023

ورأى الصحفي في قناة الجزيرة أحمد جرار في تغريدته على منصة إكس رداً على الأكاديمي الإماراتي أنه: “لا تؤلم رمزية أبوعبيدة إلا من تصهين قلبه وعقله .. واختار أن يتحول إلى بوق رخيص لترديد أكاذيب أفيخاي وصبيته .. وفوق ذلك يستند إلى تصريح مفبرك مبتذل يصعب أن يصدقه طفل لم يبلغ الحلم”.

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ويتسق موقف عبدالخالق عبدالله بشكل كبير مع الخطاب الإماراتي الرسمي الداعم للاحتلال الإسرائيلي وأكاذيبه ومحاولته شيطنة المقاومة عبر مزاعم واهية.

حيث كانت وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي قد وصفت عملية طوفان الأقصى “بالبربرية والشنيعة” في حين لم تخرج بكلمة واحدة عن القصف الإسرائيلي الوحشي ضد مدنيي غزة ما يؤكد وقوف أبوظبي العلني في صف الاحتلال.