صواريخ القسام تهز أبيب بضربة قوية.. دمار كبير في شارع عام (شاهد)

وطن- وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ضربة صاروخية قوية لتل أبيب.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين المدنيين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، برصد إطلاق دفعة صواريخ كبيرة نحو منطقة تل أبيب والسهل الساحلي، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وكافة المناطق الممتدة جنوبها وفي السهل الساحلي.

وفي وقت لاحق، قال جيش الاحتلال إن صاروخا على الأقل سقط في أحد شوارع مدينة حولون جنوب تل أبيب، مدعيا عدم تسجيل إصابات أو أضرار.

وقدّرت وسائل إعلام عبرية، أن تكون عشرة صواريخ على الأقل انطلقت من قطاع غزة على تل أبيب.

وأظهرت لقطات مصورة، حجم الدمار في مكان سقوط الصاروخ في أحد شوارع مدينة حولون.

وكانت كتائب القسام قد أصدرت سلسلة بيانات منفصلة بشأن عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت استهداف دبابتي ميركفاه إسرائيليتين بقذائف “الياسين 105” في محور شمال مدينة خانيونس.

وأفادت القسام بأنها دكَّت تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون.

خسائر مدوية للاحتلال

وكان “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام، قد ألقى كلمة مسجلة، يوم الأحد، استعرض خلالها نجاحات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة إن كتائب القسام دمرت 180 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال 10 أيام، أي منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأضاف أن مقاتلي القسام هاجموا الآليات الإسرائيلية بقذائف “الياسين 105” وتاندوم وعبوات شواظ، مؤكدا قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق.

وأشار إلى أن الكتائب هاجمت قوات إسرائيلية راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد “وأجهزت عليها من مسافة صفر.

وبحسب متحدث القسام، فإن عناصر حماس تصدوا لقوات الاحتلال المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة.

ولفت إلى أن المقاومة نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة والقنص وتفجير الألغام، كما أشار إلى قصف كتائب القسام مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة.