شاهد ما فعلته سيدتان قرب الكعبة واعتبر إساءة علنية لقدسية الحرم

وطن – أثار مقطع مصور من داخل الحرم المكي ضجة واسعة في منصات التواصل، أظهر امرأتين تسيئان لقدسية المكان الشريف بالتمازح بشكل غريب، وفق وصف النشطاء.

وكانت مكة المكرمة قد شهدت، الأحد، أمطاراً غزيرة وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع.

وظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع امرأتين تتمازحان بماء المطر الذي هطل بشكل غزير داخل ساحات الحرم المكي، في خطوة قد لا تجرآن عليها إذا كانتا داخل قصر أحد الملوك أو المسؤولين، وفق وصف البعض الذين استنكروا هذا الفعل داخل أقدس بقعة على الأرض.

إساءة علنية لقدسية الحرم المكي

ووثقت إحدى المتابعات اللقطة على الهواء مباشرة وشاركت الحالة لديها وكتبت: “جالسة أطالع الحرم وقت المطر وفجأة مع رسوم تعبيرية ضاحكة تعتبر المشهد طريفاً وهو ما تناقله العديد من الرواد.

لاتعليق لم يعد هنالك حياء حتى في الحرم — حسن 🇸🇦 (@sn7416185772721) December 11, 2023

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل لافت من الفيديو واستذكر بعضهم الآية الكريمة: “ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”. فيما كتب آخرون مثل المغرد حسن: “لاتعليق لم يعد هنالك حياء حتى في الحرم”.

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وكتب حساب باسم Alliance: “لا حول ولا قوة الا بالله!! الحرم يا عالم، الحرم يا ناس، بعيدًا عن سالفة انهم يلعبون قدام ناس موب محرم لهم و تبان اجسادهم .. ليش تأذون خلق الله اللي جايين يرجون وجه ربنا العظيم؟”.

لا حول ولا قوة الا بالله!! الحرم يا عالم، الحرم يا ناس، بعيدًا عن سالفة انهم يلعبون قدام ناس موب محرم لهم و تبان اجسادهم .. ليش تأذون خلق الله اللي جايين يرجون وجه ربنا العظيم؟ والذين يُؤْذونَ المؤمنين وَالْمُؤمناتِ بِغير مَا اكْتسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بهتانًا وَإثمًا مبينا — Alliance (@AllianceKick) December 11, 2023

واستذكر المغرد الآية الكريمة: “الذين يُؤْذونَ المؤمنين وَالْمُؤمناتِ بِغير مَا اكْتسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بهتانًا وَإثمًا مبيناً”.

براءة طفلة تحمي والدتها من المطر في الحرم المكي pic.twitter.com/ymhCzRCxuy — شاهد الآن (@shahdnow) December 9, 2023

وأظهرت مشاهد أخرى لحظات إيمانية وروحية مثل لقطات طفلة تحمي والدتها من المطر وتمسك بمظلة تحملها وهي جالسة في ساحة الحرم المكي. وأخرى لحظة إلحاح المعتمرين والمصلين بالدعاء في ظل ما يحصل في قطاع غزة من حرب وحشية منذ أكثر من 3 أشهر.