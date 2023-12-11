تزامنا مع بطولات المقاومة.. فيديو نادر لمقاتلي القسام يتضرعون لله طلبا للنصر

وطن- تداول ناشطون على منصة إكس، مقطع فيديو نادر لعدد من مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وفي الفيديو، ظهر عدد من مقاتلي القسام وهم يبتهلون لله تضرعا للنصر ويدعون بنصرة المسلمين وجيوشهم وعساكر الموحدين.

وجاء تداول الفيديو بعد الظهور الأخير لـ”أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام، الذي جاء بعد فترة غياب، وشهد استعراضا لنجاحات كبيرة حققتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ففي كلمته المُسجلة، قال أبو عبيدة إن كتائب القسام دمرت 180 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال 10 أيام، أي منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري.

هجوم على آليات الاحتلال

وأضاف أن مقاتلي القسام هاجموا الآليات الإسرائيلية بقذائف “الياسين 105” وتاندوم وعبوات شواظ، مؤكدا قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق.

وأشار إلى أن الكتائب هاجمت قوات إسرائيلية راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد “وأجهزت عليها من مسافة صفر.

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وبحسب متحدث القسام، فإن عناصر حماس تصدوا لقوات الاحتلال المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة.

ولفت إلى أن المقاومة نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة والقنص وتفجير الألغام، كما أشار إلى قصف كتائب القسام مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة.

وكانت هذه الكلمة هي الأولى لأبو عبيدة منذ كلمته المسجلة في اليوم الـ48 لمعركة “طوفان الأقصى”، وتحديدا في 23 نوفمبر الماضي، وذلك قبل ساعات من بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة التي انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.