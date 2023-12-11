المقاومون يصطادون آليات الاحتلال كما يشربون الماء.. مشاهد جديدة مثيرة

وطن – بثت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة وثقت جانبا من تدميرها لآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق غزة.

والاثنين، تعرّضت غزة لغارات عنيفة في اليوم الـ66 من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، وحاولت دبابات الاحتلال وآلياته شق طريقها والتوغل جنوبًا داخل مدينة خان يونس ومحيطها؛ فتصدت لها عناصر المقاومة الباسلة بقوة، وسط معارك شرسة في الحرب التي دخلت شهرها الثالث.

“سرايا القدس” تنشر مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية

ووثقت مقاطع الفيديو التي بثتها سرايا القدس عمليات استهداف المقاتلين التابعين لها لعدد من آليات الاحتلال في شوارع غزة.

وتظهر المشاهد استهداف عدد كبير من هذه الآليات وتحويلها إلى كتل لهب في ثوان، بالقذائف المخصصة لضرب الدبابات والآليات.

وكان المقاومون يرصدون حركة هذه الآليات من داخل الركام والمنازل المهدومة التي قصفها الاحتلال، ويدمرونها بالقذائف بكل سهولة في أمر اعتادوا عليه وكأنهم “يشربون الماء” بحسب وصف نشطاء.

من جانبها أعلنت كتائب القسام استهداف مستوطنة “نير إسحاق” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

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وتسبب سقوط شظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه مدينة “حولون” جنوب تل أبيب، في أضرار كبيرة في المباني والمركبات.

وكانت قناة “الجزيرة” نشرت صورا ترصد مشهد نقل مروحيات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة جنودا إسرائيليين أصيبوا جراء المعارك في الشجاعية وجباليا.

ويتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة غير مسبوقة في حربه البرية على غزة، ويغطي على خسائره تلك بعمليات الانتقام الوحشي من المدنيين في القطاع المحاصر، الذين يسقط منهم يوميا مئات الجرحى والشهداء.

وفي سياق آخر قال حزب الله اللبناني في بيان له مساء، الاثنين، إن عناصره استهدفت بصواريخ بركان موقع الراهب وحققت إصابات مباشرة.