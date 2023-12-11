أول مقهى للقطط في قطر يثير جدلا.. والسعر بالساعة (فيديو)

وطن – أثار افتتاح أول مقهى للقطط في العاصمة القطرية الدوحة ضجة واسعة وحالة من الجدل، انعكست في تفاعل القطريين مع الخبر عبر منصات التواصل.

وأظهر المقطع لقطات من داخل مقهى “Qatar Kitty Cafe” في لوسيل، حيث يتم الدخول بأحذية خاصة ضمن مكان معقم لحماية القطط من أي جراثيم أو عدوى محتملة.

وذكرت أحد العميلات تجربتها ضمن الفيديو بأنه “من يدخل إلى المكان سيشعر وكأنه في صالة منزله نظراً إلى الأجواء الهادئة والمريحة”.

جدل واسع من افتتاح مقهى للقطط في قطر

وأضافت أنه “حتى القطط داخل المكان تتمتع بالهدوء وتقوم باستخدام الألعاب المخصصة لها” ممتدحة العناية الفائقة من أصحاب المقهى براحة الرواد وقططهم.

وأوضحت العميلة التي أتاحت لقطتها تجربة ارتياد المقهى أن الساعة الواحدة ضمنه مقابل 35 ريال قطري.

وأثار ذلك الفيديو تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل وتعليقات لم تخل من الجدل.

ومن تلك التعليقات ما كتبه عبدالحميد اللنجاوي الذي شارك الفيديو: “مبروكين..افتتاح أول مقهى للقطط…في الدوحة!! نعم اليوم للقطط و بكره مقهى للكلاب!!”.

مبروكين..افتتاح أول مقهى للقطط…في الدوحة!!

نعم اليوم للقطط و بكره مقهى للكلاب!!

رايحين لوين يا جماعة الخير؟

الله يستر على الجميع

والله النعمة زواله pic.twitter.com/NI8LGYCY1w — عبدالحميد اللنجاوي (@AlanjawiA) December 10, 2023

وأضاف اللنجاوي حول فيديو أول مقهى للقطط في قطر: “رايحين لوين يا جماعة الخير؟ الله يستر على الجميع والله النعمة زواله”.

الموضوع حريه شخصية من اعطانا الحق نكون وصين على الاخرين راس مال المشروع من اموالها الخاصة وليس مال عام حتى تنتقده — سما قطر (@CielQTR) December 11, 2023

إفساد أم حرية شخصية؟

ورأى حساب “سما قطر” أن الموضوع “حرية شخصية” ولا يحق لأحد أن يكون وصياً على من حوله وانتقاده بسبب ما يقوم به من أمواله الخاصة وليس من أموال الحق العام.

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وكتب حساب باسم “ساري قطر” عن الفيديو: “والله أول ما شفت الدعايه له .. قلت بيني وبين نفسي .. طريقة جديدة للمواعدة بين الذكور والاناث .. البنت تقول لأهلها بروح مع قطتي للكوفي شوب وهناك واحد ينتظرها مع قطته ويقعدون بالساعات يتقهوون ويسرلفون ويداعبون قططهم”.

والله اول ما شفت الدعايه له .. قلت بيني وبين نفسي .. طريقة جديدة للمواعد بين الذكور والاناث .. البنت تقول لاهلها بروح مع قطتي للكوفي شوب وهناك واحد ينطرها مع قطته ويقعدون بالساعات يتقهوون ويسرلفون ويدلعبون قططهم .. برأي من اخرع هذه الفكره اما انه متاثر كثير بالغرب ومقصر في دينه… — ساري قطر (@SaryQatar) December 11, 2023

وذكر المغرد أنه “من اخترع هذه الفكره إما أنه متاثر كثير بالغرب ومقصر في دينه أو شخص يهدف الى إفساد شبابنا” وفق قوله.

انهم الطوافون والطوافات كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مخلوقات بريئة تدخل الفرح إلى قلوبنا pic.twitter.com/UcSVJzNHzE — Elcielo (@Elcielo1358) December 11, 2023

واستذكر آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنهم الطوافون والطوافات كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مخلوقات بريئة تدخل الفرح إلى قلوبنا”.

جدير بالذكر أنه في العام 2018 افتتح فى جدة بالمملكة العربية السعودية، أول مقهى للقطط، حيث يمكن لمحبيها الاستمتاع بكوب من القهوة برفقة القطط، داخل هذا المكان.

وقال وحيد محمد، صاحب فكرة مقهى القطط، فى تقرير عرضته قناة العربية السعودية وقتها، إن المقهى أقرب للمتحف، وذلك المشروع يعطى طاقة إيجابية للمترددين عليه، من خلال الحيوانات الأليفة الموجودة به.