“والله يا خالو ما تخيلت أنكم تروحوا”.. فيديو مؤثر لوداع شاب فلسطيني أطفال شقيقته ارتقوا شهداء في غزة

وطن- “والله ياخالو ما تخيلت أنكم تروحوا.. أقسم بالله حرقتولي قلبي”، كلمات مؤلمة وموجعة من وداع شاب فلسطيني أطفال شقيقته الذين ارتقوا شهداء، بفعل الحرب الإسرائيلية المُتواصلة على قطاع غزة لليوم ال61.

ونشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو مؤثر لوداع شاب فلسطيني من غزة لأطفال شقيقته الذين ارتقوا شهداء بقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو يقول: ” والله ياخالو ما تخيلت أنكم تروحوا.. أقسم بالله حرقتولي قلبي”.

أقسم بالله حرقتولي قلبي

ويُظهر في مقطع الفيديو شقيقته وهي تودع أطفالها الذين ارتقوا شهداء، داخل أحد المشافي في قطاع غزة قبل مواراتهم الثرى قبل دفنهم داخل أحد المقابر بالقطاع.

واستشهد أكثر من 7 ألاف طفل فلسطيني بفعل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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مجازر بحق المدنيين في غزة

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر تلو والمجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة بقطاع غزة، من خلال قصف المنازل والأحياء السكنية والمدارس والكنائس، حتى المشافي لم تسلم من القصف.

وبحسب ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، فيما أصيب نحو 42 ألف أخرين بجراح مختلفة، ولا يزال 7 ألاف في عتاد المفقودين تحت ركام الأنقاض المدمرة.