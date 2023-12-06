مشهد مأساوي من غزة لطفل رضيع ولد خلال الحرب ينجو من قصف الاحتلال لمنزل عائلته (فيديو)

وطن- نجى طفل فلسطيني رضيع ولد خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، من قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته.

وتداول النشطاء الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه طفل فلسطيني رضيع نجى من الموت بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته، كان قد أنجبته والدته خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم ال61.

وارتقى أكثر من 7 ألاف طفل فلسطيني، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يُمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين خلال حربه المتواصلة على القطاع.

طفل رضيع ينجو من قصف الاحتلال على غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الألاف من المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، خلال حربه الوحشية على قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين.

اقرأ أيضاً:

لعل من أبرز المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مجزرة مشفى المعمداني ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جباليا والبريج والشاطئ والمغازي وغيرها.

كما ومحاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي للعديد من المشافي الصحية وخرجها عن الخدمة في مدينة غزة والشمال، كان آخرها محاصرة مشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وارتفت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني في صفوف المدنيين، وأصيب نحو 42 ألف أخرين بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة، بحسب تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى هذه اللحظة.