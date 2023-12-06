فيديو لصحفي سعودي يطالب نتنياهو بإبادة الفلسطينيين ويصفهم بالعصابات.. ما حقيقته؟

وطن- ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو للصحفي السعودي رواف السعين وهو يحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إبادة الفلسطينيين.

وفي مقطع الفيديو، يقول الصحفي السعودي رواف السعين إن الفلسطينيين ليسوا عربا ولا توجد لهم أرض ولا قضية، زاعما أن أرضهم هي لإسرائيل.

ووصف رواف السعين نتنياهو بأن جبان بالمقارنة بقادة إسرائيليين سابقيين، وأرجع ذلك إلى أن نتنياهو لم يحرق الفلسطينيين، داعيا رئيس وزراء حكومة الاحتلال لإحراق من وصفهم بـ”العصابات” لإراحة العالم منهم.

وتابع مخاطبا نتنياهو: “احرق هذه العصابات وريّح نفسك وريّح العالم منهم وريّحنا إحنا كمان منهم.. ليه مخليهم وفاتح لهم الحدود يهاجرون”.

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واعتبر رواف السعين أن هجرة الفلسطينيين كانت مصدر ضررا للكثير من الدول مثل الأردن والكويت، داعيا باللعنة على الشعب الفلسطيني وعلى نتنياهو لأنه لم يقضِ عليهم كما قال.

الفيديو يعود لعام 2020

حقق هذا الفيديو انتشارا كبيرا خلال الساعات الماضية، كونه يتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ 61 يوما.

لكن “وطن” تحققت من الفيديو، وتبيّن أن فيديو رواف السعين لا يخص الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية حاليا، ويعود لعام 2020 وكان قد أثار ضجة عارمة وقتها.

يٌشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة أظهرت الكثير من الأصوات المتصهينة التي عبرت عن المواقف الرسمية لبلدانها، لا سيما في العمل على تشويه المقاومة الفلسطينية.

وسعت هذه الأبواق للترويج بأن المقاومة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن الأوضاع في قطاع غزة في ظل الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال.