ضربة قاسية حاول الاحتلال إخفاءها.. مقتل قائد وحدة البحث عن الأسرى في معارك غزة

وطن- واصلت المقاومة الفلسطينية، نجاحاتها في الإيقاع بقتلى في صفوف جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البارية الضارية في قطاع غزة.

ففي ضربة قاسية تلقاها جيش الاحتلال، قُتل قائد وحدة البحث عن الأسرى الإسرائيليين المقدم يوحا يجور هرشبيرغ خلال المعارك البرية.

وكان جيش الاحتلال قد حاول في البداية إخفاء حقيقة مقتل المقدم يوحا يجور هرشبيرغ في غزة، إلا أنه عاد لاحقا وقدّم رواية مزعومة ادعى فيها أن هرشبيرغ قتل في حادث على طريق عسكري.

وضمن خسائر الاحتلال كذلك، قُتل الرقيب أول احتياط يونتان مالكا، وهو مقاتل مدرعات في الكتيبة 82، اللواء السابع، أثناء معارك في قطاع غزة.

أعلى حصيلة يومية معلنة من قتلى جيش الاحتلال

وكان جيش الاحتلال قد أعلن الثلاثاء، مقتل سبعة من قواته في المعارك المستمرة في قطاع غزّة، بينهم خمسة ضباط، وهي الحصيلة الأكثر ارتفاعاً التي يُعلنها “جيش” الاحتلال في يومٍ واحد منذ بدء العملية البرية.

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وبذلك، يكون تسعة جنود إسرائيليين قد قتلوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، علما بأن الحصيلة الإسرائيلية المعلنة مشكوك فيها، حيث تؤكد المقاومة الفلسطينية أن العدد الفعلي للخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال أضعاف ما يتم إعلانه.

وفي ظل ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، تحدّثت وسائل إعلامٍ عبرية عن أنّ غالبية جنود جيش الاحتلال قتلوا جرّاء تعرّضهم للقذائف المضادة للدروع.

وقال مراسل الشؤون العسكرية في القناة “الـ13” العبرية أور هيلر، إن قتلى الجيش الإسرايئلي قتلوا بهذه القذائف على الرغم من وجود منظومة “معطف الرياح”، التي يُفترض أنها منظومة مضادة للصواريخ المضادة للدروع.