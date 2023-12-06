شكوى للمحكمة العليا في إسرائيل بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية.. ما القصة؟

وطن- كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن سكان جنوب تل أبيب قدموا شكوى للمحكمة العليا ضد قيادة الجبهة الداخلية؛ بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة، إن سكان تل أبيب اتهموا قيادة الجبهة بأنهم لم تحمهم من التهديدات الصاروخية القادمة من المقاومة في غزة (على الرغم من مرور أكثر من 60 يوما على الحرب).

وقال مقدمو الالتماس، إن رفض الجهات المعنية حمايتهم باستخدام أماكن محمية متنقلة يضعهم في حالة من العجز ويعرضهم لخطر حقيقي على حياتهم.

وادعى الملتمسون، أن سكان العديد من الأحياء الأخرى في تل أبيب ويافا ومدن أخرى حصلوا على الاهتمام المناسب لحل فجوات الحماية القائمة.

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يُشار إلى أن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية في سماء تل أبيب، لكن القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن شهود عيان حديثهم عن وقوع عشرة انفجارات هزت المدينة.

على صعيد ضربات المقاومة كذلك، أصيب 5 إسرائيليين ولحقت أضرار بمبنى سكني جراء سقوط صاروخ بمدينة عسقلان أُطلق من قطاع غزة، سبقه دويّ صفارات الإنذار بالمدينة.

وعلى الرغم من مرور 61 يوما على الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن هذه الحرب الهمجية لم تعرقل قدرة المقاومة الفلسطينية على إطلاق رشقاتها الصاروخية على إسرائيل.

والنجاح المتواصل للمقاومة الفلسطينية في إطلاق هذه الضربات الصاروخية يزيد من الشكوك في الداخل الإسرائيلي حول المزاعم التي يروجها جيش الاحتلال عن ضرباته على القدرات القتالية للمقاومة وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.