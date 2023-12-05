سيدة فلسطينية من غزة: وين العرب؟! خليكم تفرجوا علينا! (فيديو)

وطن- “عار على كل عربي.. عار على كل حكام العرب” بكلمات مقهورة تخللت لدى سيدة فلسطينية من غزة على الموقف المتخاذل والتواطؤ لحكام العرب على ما يحدث من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

تقول تلك السيدة الفلسطينية في مقطع فيديو التقطه الصحفي إسماعيل أبو عمر، ” العرب؟! أنا بحكي ومش خايفة، العرب على كراسيهم.. احنا معاكم قلباً.. احنا قلوبنا معكم، احنا بدنا قلباً وقالباً.. بكفي”.

رسالة سيدة فلسطينية من غزة إلى حكام العرب

وتستكمل، ” بكفي .. بكفي، نزحين من غزة وقصف مدرسة خالد الحسن، ابني استشهد، أيش إلي بصير في الدنيا؟!”.

وواصلت، ” خليكم تفرجوا علينا.. تفرجوا عشان نصفق كثير لكم في الآخر، عار على كل عربي.. عار على كل حكام العرب، عار عليهم كلهم”.

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راح تتحاسبوا والله كلهم

بينما قالت سيدة فلسطينية مكلومة وهي تصرخ، ” راح تتحاسبوا والله كلهم، راح نقف قدام ربنا كنا وراح يتحاسبوا العرب.. الخون”.

ويتعرض أهل فلسطين لحرب إسرائيلية هي الأعنف في تاريخ الصراح مع الاحتلال الإسرائيلي، منذ زمن النكبة الفلسطينية عام 1948م.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الألاف من المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، خلال حربه المدمرة على قطاع غزة بغطاء أمريكي وغربي وتخاذل وصمت عربي على ما يحدث في غزة.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني وجرح ما يزيد عن 41 ألف شخص بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 7000 مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي العشوائي بحق المدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة.