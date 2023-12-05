“احنا أحسن من غيرنا شفنا أبويّ وشبعنا منه”.. مشهد مؤثر من وداع طفلة فلسطينية لوالدها الشهيد في غزة (فيديو)

وطن- التقطت عدسات الكاميرا مشهد مؤثر لطفلة فلسطينية هي وإخوتها وهم يودعون والدهم الشهيد بعد ارتقائه بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم ال60 على التوالي.

ونشر المشهد المؤثر للطفلة الفلسطينية خلال وداع والدها الشهيد من قبل النشطاء الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي داخل أحد المشافي الصحية في غزة.

احنا أحسن من غيرنا شفنا أبوي وشبعنا منه

تقول الطفلة الفلسطينية وهي تقبل جبين والدها الشهيد خلال وداعه بكلمات مؤثرة وموجعة، ” يا حبيبي يابا شايفا ما أحلاه.. عمتي شرين يابا وأولادها بتسلم عليك، احنا ما شوفناهم بس احنا شوفناك”.

وتابعت، ” احنا شوفنا أبوي، وهينا شبعنا منو.. ما بنشبعش منك يابا بس برضه ودعناك، غيرنا ما شافوا أبوهم .. ما شاء الله عليك يابا.. ما أحلاك”.

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محاصرة المشافي بغزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو ما يزيد عن 1400 مجزرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة، بقصف المدارس والمنازل والأحياء السكنية والكنائس، وارتقاء عشرات الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

ناهيك عن محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي للعديد من المشافي الصحية وخروجها عن الخدمة، كان آخرها مشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، قد وصلت لأكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وإصابة نحو 41 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، وفق ما ذكرته تقرير عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.