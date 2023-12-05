أسرار جديدة عن طوفان الأقصى.. فشل استخباراتي إسرائيلي منح حماس كنزا ثمينا

وطن- تتوالى المعلومات التي تكشف الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس خططت لسنوات ورسمت خرائط تفصيلية بمساعدة متعاونين من داخل الأراضي المحتلة لتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن حماس حصلت على كم هائل من المعلومات عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بما يكشف الفشل الاستخباراتي للأخير.

ووفق “الغارديان”، فإن جيش الاحتلال فشل في اكتشاف الإشارات التي اعتمدتها الفصائل الفلسطينية خلال هجومها على مواقع في غلاف غزة.

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وقالت الصحيفة إن المقاتلين حملوا معهم أدلة إرشادية حول كيفية أخذ الأسرى وكتب تفسير العبارات الشائعة من العربية إلى العبرية، وكان أحدها يتضمن عبارة ’ارفع يديك وافرد ساقيك’”.

خريطة شاملة لقاعدة عسكرية إسرائيلية

وتحدثت الصحيفة عن العثور على خريطة شاملة لقاعدة عسكرية إسرائيلية، وتفصيلية بشكل أكبر مما كان مطلوباً من قبل الجيش الإسرائيلي نفسه.

وبحسب مصدر استخباراتي إسرائيلي، فإنّ الحصول على مثل هذه الخريطة لم يكن من الممكن أن يتم إلا باستخدام معلومات داخلية عبر من سمّاهم “جواسيس”.

ووفق هذه المعلومات، فإنّ حماس خططت لاستهداف مواقع عسكرية ونقاطا رئيسية في وسط إسرائيل، ما يشير إلى أن الحركة كانت لديها تطلعات لاختراقٍ عميق.

كما تبين بوضوح مدى السهولة النسبية التي تمكنت بها مجموعة من المقاتلين من تفجير جدار غزة.