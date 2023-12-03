محمد البرادعي يتوقع تخطي مليون فلسطيني للحدود المصرية ويوجه دعوة عاجلة

وطن- توقع نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق محمد البرادعي، أن يتخطى أعداد كبيرة من الفلسطينيين الحدود المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال البرادعي في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “طالما أن هناك قتال، فالاحتمال الأرجح أن أهل غزة قد يرغبون في الفرار إلى الجنوب وتخطي الحدود (مع مصر)”.

وأضاف: “المفوض العام للأونروا حذر من أن الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة قد يدفع مليون لاجئ إلى الحدود المصرية.. أرجو أن نكون مدركين للمخطط الإسرائيلي الغادر للتهجير القسري لأهالي غزة المخالف لكل القوانين والقيم”.

وختم تغريدته بالقول: “يجب أن نفعل كل ما فى وسعنا لوقفه وأعتقد أن لدينا ما يمكن أن نفعله”، وذلك في رسالة للنظام المصري.

تحذير الأونروا من تهجير الفلسطينيين

وجاءت تغريدة البرادعي، بعد تحذير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، من إمكانية تسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق جنوب قطاع غزة بنزوح مليون فلسطيني نحو الحدود مع مصر.

وقال مفوض عام الوكالة الأممية فيليب لازاريني، في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن الهجوم الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة قد يدفع مليون لاجئ إلى الحدود المصرية.

وأضاف: إذا كان هناك قتال، فمن المرجح أن يرغب سكان غزة في الفرار إلى المناطق الجنوبية، وإلى ما وراء الحدود”.

وجاءت هذه التحذيرات، في ظل تفاقم القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.

مع استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، لوحظ أنّ جيش الاحتلال يكثف غاراته بشكل وحشي وهمجي على مناطق جنوب غزة.

ويفسَّر هذا الأمر، بأنه يندرج في إطار مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير مواطني قطاع غزة من أراضيهم.