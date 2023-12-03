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    الهدهد

    غزة.. انهيار مراسلة قناة تركية من البكاء أثناء نقلها خبر استهداف منطقة تسكنها أسرتها

    المراسلة ربى العجرمي كانت تتحدث عن استهداف إسرائيلي على منطقة أبراج حمد جنوبي قطاع غزة
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق
    مراسلة قناة TRT عربي التركية ربى العجرمي تنهار باكية أثناء نقلها خبر استهداف منطقة تسكنها أسرتها
    مراسلة قناة TRT عربي التركية ربى العجرمي تنهار باكية أثناء نقلها خبر استهداف منطقة تسكنها أسرتها

    وطن- انهارت مراسلة قناة TRT عربي التركية، وهي تتحدث عن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة تسكن بها أسرتها (زوجها وأطفالها) في قطاع غزة.

    وكانت المراسلة ربى العجرمي، تتحدث عن قصف إسرائيلي عنيف استهدف منطقة حمد السكنية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

    وقالت العجرمي إن هذه المنطقة مأهولة جدا بالسكان، وتحوي أعدادا كبيرة من النازحين بما في ذلك عائلتها.

    وأضافت باكية: “عائلتي أنا، زوجي وأطفالي، يتواجدون في هذه المدينة السكنية ولا أدري حتى اللحظة شيئا عنهم”.

    ولم تستطع مراسلة القناة التركية، إكمال حديثها اوانهارت من البكاء.

    الاحتلال يقصف منطقة أبراج حمد

    وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف عدة أبراج في مدينة حمد السكنية التي بنتها دولة قطر بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة؛ ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منها.

    وأظهرت لقطات مصورة، لحظة استهداف أبراج مدينة حمد السكنية بالصواريخ والقنابل بشكل مباشر.

    يُشار إلى أن هذه المدينة تحمل اسم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر الوالد، وتضم قرابة 2500 شقة سكنية.

    وجرى بناء هذه المدينة ضمن عملية الإعمار التي مولتها قطر لغزة عقب الحرب الإسرائيلية الثانية على القطاع في 2012، بتكلفة 407 ملايين دولار.

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