فيديو مؤثر لجدة فلسطينية تحتضن حفيدها الشهيد للمرة الأخيرة بعد ارتقائه بقصف الاحتلال على غزة

وطن- تحتضن جدة فلسطينية في مشهد مؤثر ومأساوي حفيدها الذي ارتقى شهيداً بقصف الاحتلال الإسرائيلي داخل أحد المشافي في قطاع غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف حربه على قطاع غزة بعد انتهاء فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة، صباح الجمعة، بارتكاب المجازر من جديد بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في مناطق متفرقة من القطاع.

جدة فلسطينية تحتضن حفيدها الشهيد في غزة

ويُظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدة فلسطينية وهي تحتضن حفيدها الشهيد للمرة الأخيرة، بعد ارتقائه في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة بعد الهدنة الإنسانية المؤقتة.

واستشهد أكثر من 110 شهيداً فلسطينياً من بينهم 3 صحفيون حتى الآن، منذ انتهاء فترة الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، الجمعة.

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وعاد الاحتلال الإسرائيلي لسياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بعد انتهاء مدة الهدنة الإنسانية في غزة، بقصف منازل المواطنين المدنيين والمدارس التي تأوي النازحين في أماكن متفرقة من القطاع، ليرتقي على إثرها العشرات من الشهداء في صفوف المدنيين.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، فقد ارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو 37 ألف أخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال 6500 في عتاد المفقودين تحت ركام أنقاض المنازل المدمرة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.