غضب رسمي وشعبي في الأردن لاستئناف الحرب على غزة.. وهتافات لمحمد الضيف تهز عمّان (شاهد)

وطن- للجمعة الثامنة على التوالي، شارك آلاف الأردنيين بمسيرة شعبية، دعماً لقطاع غزة، وتنديداً بالحرب الإسرائيلية الضارية التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الظهر من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، وصولاً إلى ساحة النخيل.

وخرجت التظاهرة، بدعوة من الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي)، وذلك تحت عنوان “لبيك يا غزة”.

هتافات للمقاومة الفلسطينية تهز الأردن

وهتف المشاركون، في هذه الفعالية، “محمد (ضيف) يا قائد أركان.. بدنا نزلزل هالكيان”، و”فلسطين عربية ما تقبل قسمة اثنين”، و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”سيري سيري يا حماس.. أنت مدفع واحنا رصاص” وهتافات أخرى.

تغطية صحفية: "دعماً لفلسطين وغزة … هتافات الأطفال خلال مسيرات جماهيرية في عمان". pic.twitter.com/Bmcgc2drK5 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) December 1, 2023

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لبيك يا غزة.. فلسطين ستنتصر” و”عالم ظالم.. عالم ظالم.. عالم بلا إنسانية” و”ما دام على الأرض مقاوم.. قيد السجان زائل” و”المقاومة خيارنا”.

وتزامن هذا الخروج الأردني الذي يتكرر للجمعة الثامنة تواليا، مع انتهاء هدنة غزة المؤقتة واستئناف الغارات الإسرائيلية على القطاع.

الأردن يدين استئناف الحرب على غزة

سياسيا، أدان الأردن، استئناف الحرب العدوانية العبثية على قطاع غزة، مطالبا بموقف دولي رادع لإسرائيل.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إن المملكة تدين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة، وتؤكد الرفض والإدانة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وطالب الأردن، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة.

كما شددت الخارجية الأردنية على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وأكدت أن استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وعلى ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، ولا سيما النساء والأطفال، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف لإطلاق النار.