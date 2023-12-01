بعد ساعات من استئناف المعارك.. المقاومة تدك تجمعات الاحتلال شمالي غزة وتصيب جنودا إسرائيليين

وطن- سريعا، ومع استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة، وبدء جولة جديدة من المعارك البرية مع قوات الاحتلال في محاور عدة شمالي القطاع، أصيب أربعة جنود إسرائيليين خلال هذه المواجهات.

وقالت مصادر إسرائيلية، إنّ أربعة جنود من جيش الاحتلال أصيبوا في معارك شمالي قطاع غزة، موضحة أنهم جرى نقل هؤلاء الجنود بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

القسام تدك تجمع لقوات الاحتلال

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّها دكّت تجمعات قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة.

وقال بيان لكتائب القسام، إنها دكّت تجمعات قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ رجوم عيار 114ملم وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

سرايا القدس تقصف تجمع لقوات الاحتلال

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تجمع لقوات الاحتلال في محور نتساريم.

وقال بيان لسرايا القدس: “قصفنا تجمع جنود وآليات العدو المتمركزة في محور التقدم نتساريم بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.

32 شهيدا في ساعات ما بعد انتهاء الهدنة

ومع انتهاء هدنة غزة صباح الجمعة دون التوصل لتمديدها، ومع استئناف جيش الاحتلال للحرب على غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القطاع إلى 32 شهيدا وعشرات الجرحى.

وقالت الوزارة في بيان: “ارتفاع ضحايا مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلال الثلاثة ساعات من انتهاء الهدنة إلى 32 شهيدا وإصابة العشرات بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة الإنسانية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى”.

وأشارت صحة غزة، إلى أن الهدنة المؤقتة لم تسعف المنظومة الصحية، مؤكدة الحاجة لضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود لكل مستشفيات قطاع غزة.